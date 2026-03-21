PS Plus Essential April 2026-Spiele sind im Anmarsch - und sie werden "später" enthüllt, als ihr vielleicht denkt

Das sind Datum und Uhrzeit der Enthüllung der PlayStation Plus Essential-Spiele.

Bald kündigt Sony die PlayStation Plus Essential-Spiele für den Monat April 2026 an. Doch falls ihr aus der Gewohnheit heraus gehofft hattet, dass die offizielle Enthüllung der neuen Bonus Titel am kommenden Mittwoch, dem 25. März 2026 erfolgt, dann müssen wir euch enttäuschen.

Tatsächlich werden die April 2026-Spiele des kommenden Essential-Lineups diesmal nicht Ende März, sondern erst am 01. April 2026 enthüllt. Der Grund: Sony veröffentlicht neue PS Plus-Essential-Spiele stets am ersten Dienstag des Monats – und das ist diesmal der 07. April; die Ankündigung erfolgt dann am Mittwoch davor. Wir dröseln alles nochmal für euch auf!

Wann werden die PS Plus Essential-Spiele des April 2026-Line-ups enthüllt?

Termin/Uhrzeit der Enthüllung der PS Plus Essential-Spiele im April 2026:

voraussichtlicher Termin: Mittwoch, der 01. April 2026

voraussichtliche Uhrzeit: 17:30 Uhr deutscher Zeit

Termin/Uhrzeit der Freischaltung der neuen Essential-Spiele im PlayStation Store:

voraussichtlicher Termin: Dienstag, der 07. April 2026

voraussichtliche Uhrzeit: zwischen 10/11 Uhr mittags

Sichert euch noch die März 2026-Spiele von PS Plus Essential

3:03 Monster Hunter Rise - Direct-Trailer zeigt neue Monster und reichlich Action - Direct-Trailer zeigt neue Monster und reichlich Action

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Und wer es noch nicht erledigt hat, sollte sich jetzt noch fix die Essential-Spiele des März-Aufgebots herunterladen. Diesmal dabei sind:

Alle wichtigen Infos zum PS Plus-Abo: Essential, Extra, Premium

Ihr habt kein PS Plus-Abo und liebäugelt damit? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten GamePro-Übersicht nennen wir euch alle Preise, Vorteile, Nachteile und beantworten euch die wichtigsten Fragen zu den drei verschiedenen Abostufen (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).

Und an dieser Stelle wollen wir wie immer von euch wissen: Welche Spiele wünscht ihr euch in diesem Monat für das Essential-Lineup? Schreibt uns eure Wünsche und Vermutungen gerne unten in die Kommentarsektion!