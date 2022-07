PS Plus bekommt in Asien ein witziges Koop-Spiel, auf das wir verzichten müssen

Das PS Plus Essential-Lineup für August 2022 wurde frisch von Sony angekündigt und findet diesmal sogar ordentlich Zuspruch in der Community. Ein kleines Manko gibt es aber: Es gibt nämlich ein viertes Gratis-Spiel, dass es aber nur für südostasiatische PS Plus-Konten geben wird. Wir gehen hier also leider mal wieder leer aus.

PS Plus in Asien bekommt Unrailed!

Wie Sony auf dem PlayStation-Blog bekanntgegeben hat, gibt es für Asien nicht nur die drei bei uns angekündigten Titel, sondern mit Unrailed! auch noch ein viertes Spiel. Auf den witzigen Koop-Titel müssen wir also verzichten:

Genre : Action

: Action Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, PC

Darum geht's: Unrailed! ist ein Koop-Spiel für ein bis vier Personen, in dem ihr einen Zug durch eine prozedual generierte Welt mit verschiedenen Biomen leitet. Das Problem dabei: Es gibt noch gar keine Schienen und ohne entgleist euer Zug. Eure Aufgabe ist also, Ressourcen zu sammeln, Strecken zu bauen und Hindernisse wie Felsen oder Tiere aus dem Weg zu räumen, während euch der fahrende Zug dabei die ganze Zeit im Nacken sitzt.

Komplizierter wird das Ganze noch einmal dadurch, dass es nur ein Werkzeug von jeder Art gibt, ihr müsst euch also richtig koordinieren. Wer chaotische Koop-Spiele wie Overcooked mag, kann auf Unrailed! durchaus einen Blick wagen.

Und bei uns? Wir müssen auf den Titel leider komplett verzichten. Zumindest die anderen drei Spiele des Aufgebotes sind aber identisch und und kommen bei Fans bislang sehr gut an.

Holt euch noch die PS Plus-Spiele für den Juli

In wenigen Tagen fliegen die Gratis-Spiele für Juli aus dem Abo-Service, um Platz für die neuen Titel im August zu machen. Habt ihr euch die Spiele also noch nicht gesichert, solltet ihr jetzt zuschlagen. Hier findet ihr eine Übersicht der Juli-Spiele für PS Plus Essential.

Hättet ihr euch den Koop-Titel auch gewünscht oder seid ihr mit den anderen Spielen schon zufrieden?