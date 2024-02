Schnappt euch die PS Plus Essential-Spiele im Februar 2024 heute - das ist die ungefähre Uhrzeit

Die PS Plus Februar 2024-Spiele kommen heute.

Ihr habt nichts zum Zocken? Dann findet ihr ja vielleicht im neuen PS Plus-Lineup euer nächstes Spiel. Die PS4- und PS5-Titel des PlayStation Plus Essential-Lineups für den Monat Februar 2024 werden heute im Laufe des Tages freigeschaltet. Wenn ihr ein aktives Abo habt, könnt ihr sie euch ohne weitere Zusatzkosten herunterladen.

Wann werden die PS Plus Essential-Titel des Februar 2024-Aufgebots veröffentlicht?

Datum: 06. Februar 2024

06. Februar 2024 Uhrzeit: Zwischen 12 und 13 Uhr mittags*

*Eine konkrete Uhrzeit nennt Sony nicht. Allerdings wurden die Spiele des neuen PS Plus-Lineups in der Vergangenheit stets um die Mittagszeit herum in der PS Plus-Sparte des PlayStation Stores freigeschaltet.

GamePro wird diesen Artikel updaten, sobald die neuen Titel für alle Mitglieder des Service zum Download bereitstehen.

Alle PlayStation Plus Essential-Titel des Februar 2024-Aufgebots im Überblick

Alle neuen PS Plus-Spiele stellen wir euch im unteren GamePro-Artikel noch einmal gesondert vor, sodass ihr entscheiden könnt, für welches Spiel sich der Download lohnt und für welches nicht:

Übrigens: Noch sind die PlayStation Plus Februar 2024-Titel nicht freigeschaltet. Ihr könnt euch also noch die Spiele aus dem Januar 2024-Aufgebot schnappen, darunter das atmosphärische Action-Adventure A Plague Tale: Requiem.

Wann werden die neuen PS Plus-Spiele für die Extra- und Premium-Abostufen angekündigt?

Die PS Plus-Spiele des Monats Februar 2024 für Extra/Premium werden wie gewohnt erst in der Mitte des Monats bekanntgegeben. Ihr müsst euch also noch ein paar Tage gedulden:

Sony kündigt die neuen Bonus-Titel der beiden höheren Abostufen am Mittwoch, den 14. Februar 2024 an. Ab 20. Februar stehen die Spiele dann zum Download bereit.

Alle wichtigen Infos zum PlayStation Plus-Abo

Ihr habt kein PlayStation Plus-Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony findet ihr in unserem ausführlichen Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten Übersicht beantworten wir für euch die wichtigsten Fragen sowie Preise und Vorteile der drei unterschiedlichen Abo-Modelle (PlayStation Plus Essential, Extra und Premium).

Jetzt seid ihr gefragt: Auf welches PlayStation Plus Essential-Spiel aus dem Februar 2024-Aufgebot freut ihr euch am meisten und warum?