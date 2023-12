PS Plus Essential für Januar 2024 im Anmarsch: Das sind Datum und Uhrzeit der Spiele-Ankündigung

An diesem Tag werden die neuen Spiele für PS Plus Essential im Januar 2024 enthüllt.

Das letzte Lineup für PlayStation Plus Essential und Extra/Premium für dieses Jahr ist bereits live, da heißt es langsam den Blick auf 2024 wenden. Zumindest für Essential müssen wir uns nämlich nicht mehr allzu lange gedulden, ehe Sony die neuen Spiele für den Abo-Service offiziell enthüllt. Wann genau es planmäßig soweit ist, verraten wir euch hier.

Wann werden die PS Plus Essential-Spiele für Januar 2024 enthüllt?

Ankündigung von PS Plus Essential im Januar 2024:

voraussichtlicher Termin: Mittwoch, der 27. Dezember 2023

voraussichtliche Uhrzeit: 17:30 Uhr (deutscher Zeit)

Freischaltung von PS Plus Essential im PlayStation Store:

voraussichtlicher Termin: Dienstag, der 2. Januar 2024

voraussichtliche Uhrzeit: zwischen 12 und 13 Uhr mittags deutscher Zeit

Woher kommen diese Termine? Sony schaltet die neuen PS Plus Essential-Spiele in der Regel am ersten Dienstag des Monats frei und kündigt sie am Mittwoch davor gegen 17:30 Uhr an. Damit ergibt sich für diesen Monat eine voraussichtliche Ankündigung für den 27. Dezember.

Es ist in der Vergangenheit aber auch schon vereinzelt zu Abweichungen bei diesen Terminen gekommen.

Wie jeden Monat wird GamePro euch natürlich auch diesmal die neuen Spiele pünktlich zur Ankündigung vorstellen.

Gibt es bereits einen Leak zu den neuen PS Plus-Spielen?

Bislang noch nicht. In der Vergangenheit hat die französische Dealseite Dealabs die neuen PS Plus Essential-Spiele allerdings mehrfach kurz vor der Ankündigung veröffentlicht. Es ist also durchaus möglich, dass uns auch diesmal noch ein Leak erwartet.

Alle wichtigen Infos zum PlayStation Plus-Abo

Ihr habt noch kein Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony findet ihr in unserem ausführlichen Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten GamePro-Übersicht nennen wir euch alle Preise, Vorteile, Nachteile und beantworten euch die wichtigsten Fragen zu den drei verschiedenen Abostufen (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).

Welche PS Plus Essential-Spiele würdet ihr euch zum Auftakt des neuen Jahres wünschen? Schreibt es uns in die Kommentare!