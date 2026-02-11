Nioh 3: Besiegt unbedingt diesen Boss in einer Nebenmission, sonst erlebt ihr in einer Hauptquest eine böse Überraschung

Wer eine bestimmte Nebenmission übersieht, erlebt in der Hauptstory eine Überraschung.

Den kleinen grünen Kodama-Männchen den Rückweg zeigen und mehr Heilung erhalten, ein paar Monster in der Open World bezwingen und mir ihre Seelenkerne schnappen, die Zauber-Talismane gewähren – in Nioh 3 hat sich die Erkundung für mich richtig belohnend angefühlt.

Welchen großen Einfluss eine bestimmte Nebenmission hat, habe ich aber erst im Nachhinein herausgefunden. Wenn ihr sie nämlich rechtzeitig erledigt, verändert das einen Pflicht-Kampf in der Hauptstory komplett, und macht ihn um ein Vielfaches leichter.

1:21 Nioh 3 - State of Play-Trailer verrät Release-Datum des Action-Rollenspiels

Wie schwierig dieser Story-Kampf ist, hängt von einer Nebenmission ab

Besagte Quest und Kämpfe findet ihr im letzten Spieldrittel, in der Bakumatsu-Epoche. Hier habt ihr die Möglichkeit, die Nebenmission "Einsame Klinge" zu absolvieren. Die empfohlene Stufe für die Quest ist 128, betrachtet das aber nur als Anhaltspunkt, weil das stark von eurem Build abhängt.

Wollt ihr es euch nicht schwerer machen als nötig, dann besiegt den Boss der Mission, bevor ihr mit "Sprössling der Götter" das letzte längere Story-Segment beim Kaiserpalast von Kyoto angeht (Level-Empfehlung: 131).

Vorsicht Spoiler: Was euch dort erwartet und wie das einen Story-Kampf beeinflusst, verraten wir euch unterhalb unserer Links zu weiteren Nioh 3-Tipps:

So laufen Haupt- und Nebenmission ab – abhängig von der Reihenfolge

In der Nebenmission Einsame Klinge verfolgt ihr den Tipp von Takasugi, dass Shinsengumi-Krieger den Mibutempel (westlich in der Bakumatsu-Epoche, in der Mibu-Region) besetzt haben. Im Gebäude trefft ihr dabei auf deren besten Kämpfer, Okita Soji. Euch erwartet hier ein Bosskampf mit rasantem Tempo. Okita ist sehr gut darin, Distanzen zu überbrücken. Trotzdem solltet ihr nicht zu viel Angst vor dem Kampf haben.

Habt ihr aber seine Attacken durchschaut und ihn besiegt, endet das Gefecht ganz normal, sobald ihr einmal seinen Balken runtergeprügelt habt. Anders sieht das aus, wenn ihr die Mission überseht oder links liegenlasst. Dann trefft ihr nämlich in der Hauptstory auf den geschickten Kämpfer – und zwar direkt gefolgt von einem weiteren Bosskampf mit eigenem, neuem Lebensbalken.

Das Duell gegen Okita Soji ist an dieser Stelle zwar erst mal nicht härter als in der Nebenmission, aber der nächste Feind, Tokugawa Yoshinobu, wartet direkt ohne einen Schrein auf euch, an dem ihr Ressourcen auffüllen könntet.

Okita Soji zu besiegen, lässt sich nicht vermeiden. An welcher Stelle ihr es tut, könnt ihr euch aber aussuchen.

Habt ihr Okita Soji dagegen in der Nebenmission bezwungen, bekommt ihr es an dieser Stelle nur mit Tokugawa Yoshinobu zu tun, und dieser Kampf allein gehört zu den einfacheren in der Hauptstory. Gemeinsam dürften die beiden dagegen eine der zwei härtesten Begegnungen darstellen, gerade da Tokugawa Yoshinobu zwar nicht den schwierigsten Kampf bietet, aber trotzdem sehr viel Schaden anrichten kann.

Wie schwer ihr es haben wollt, liegt bei euch: Sucht ihr eine Herausforderung, an der ihr euer Können oder euren Build testen wollt, dann lasst die "Einsame Klinge"-Mission lieber erst mal liegen. Wollt ihr es aber nicht schwerer als nötig haben, dann geht sie unbedingt vorher an.

Wie gefallen euch solche kleinen "Geheimnisse" in Souls-Spielen, die für Erkundung belohnen? Überflüssig oder cool?