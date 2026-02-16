Resident Evil Requiem-Downloadgröße bekannt und woah: Was für ein Schlachtschiff!

Die Download-Größe von Resident Evil Requiem, das Ende des Monats erscheint, stellt frühere Ableger deutlich in den Schatten.

Linda Sprenger
16.02.2026 | 16:13 Uhr

So viel Platz nimmt Resident Evil Requiem auf eurer PS5-SSD ein. So viel Platz nimmt Resident Evil Requiem auf eurer PS5-SSD ein.

Capcoms langjährige Survival-Horror-Reihe geht am 27. Februar 2026 mit Resident Evil: Requiem in die nächste Runde. Elf Tage vor dem Release des kommenden Abenteuers von Leon und Grace ist via PlayStation Game Size nun auch die Downloadgröße durchgesickert. Räumt am besten jetzt schonmal eure SSDs auf!

So groß fällt der Download von Resident Evil: Requiem aus

  • 72.88 GB (auf der PlayStation 5)

Die Downloadgrößen für die Xbox, Switch 2 und den PC sind derweil noch nicht bekannt. Zumindest auf dem PC und der Xbox Series X/S dürfte sich die Größe des Spiels aber in einem ähnlichen Bereich bewegen.

Video starten 0:58 Resident Evil Requiem will es ALLEN recht machen! Doch funktioniert das?

Wie Pushquare betont, ist Requiem damit in puncto Downloadgröße das bislang umfangreichste Resi. Das 2023 veröffentlichte Remake von Teil 4 kam beispielsweise mit einer Downloadgröße von 58.0 GB auf der PS5, auf der Xbox Series X/S waren's 67.18 GB. Resident Evil: Village, das im Jahr 2021 erschien, kommt sogar lediglich auf schlanke 27.3 GB.


Release, Preload und Plattformen: Resident Evil: Requiem erscheint am 27. Februar 2026 (also am kommenden Freitag) für die PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 sowie für den PC. Vorbesteller*innen können Requiem ab dem 25. Februar preloaden.

Darum geht's: Teil 9 der Survival Horror-Serie von Capcom lässt uns in die Rollen von zwei Protagonist*innen schlüpfen: Grace Ashcroft zum einen und Resi-Urgestein Leon S. Kennedy zum anderen.

Mehr zum Thema
Resident Evil Requiem will es allen recht machen - und das funktioniert besser, als ich gedacht hätte!
von Eleen Reinke
Resident Evil Requiem will es allen recht machen - und das funktioniert besser, als ich gedacht hätte!

Wie Kollegin Eleen im Rahmen einer Preview-Session bereits herausgefunden hat, spielen sich beide Charaktere spürbar unterschiedlich: Während die Abschnitte mit Leon eher an ein action-geladenes Baller-Fest im Stile von Resi 4 erinnern (inklusive trashiger Sprüche!), muten Spielabschnitte, die wir als Grace erleben, eher wie klassischer Survival-Horror an. Munition ist hier deutlich rarer, außerdem steuert sich die Heldin vergleichsweise träge.

Mehr dazu lest ihr in der Preview von Eleen, die wir euch oben verlinkt haben. Alternativ könnt ihr euch natürlich auch das im Artikel eingebettete Preview-Video zum kommenden Horror-Abenteuer anschauen.

Resident Evil Requiem

Resident Evil Requiem

Genre: Action

Release: 27.02.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Mehr zum Spiel
Mehr zum Spiel
