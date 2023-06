PS Plus Extra/Premium verliert schon sehr bald mein Spiel des Jahres 2022

Diese Spiele-Abgänge gibt es bei PS Plus Extra-Premium im Juli 2023.

Wie jeden Monat kommen auch im Juli 2023 wieder neue Spiele zu PS Plus Extra und Premium – und wie immer bedeutet das auch, dass einige Titel dann aus dem Katalog rausfliegen. Während wir auf die Ankündigung der Neuzugänge noch ein wenig warten müssen, hat Sony jetzt bereits die Spiele bekannt gegeben, die den Service bald verlassen.

Mit dabei ist auch mein persönliches Highlight von 2022: Das Katzenabenteuer Stray. Wenn ihr es also bislang noch nicht gespielt habt, kann ich euch nur ans Herz legen, es schnell noch nachzuholen!

Diese 11 Spiele verlassen PS Plus Extra/Premium im Juli 2023

Wann verlassen die Spiele PS Plus Extra/Premium? Die Abgänge fliegen am 18. Juli aus der Spiele-Bibliothek, wenn die neuen Titel für den Monat live gehen.

Auch die neuen PS Plus Essential-Spiele für den Juli wurden frisch angekündigt. Hier stellen wir euch alle Titel genauer vor:

Unsere Empfehlung: Stray

Damit verlassen einige echte Kracher den Aboservice schon nächsten Monat, darunter auch die BioShock-Reihe oder Borderlands 2. Wenn ihr aber nur Zeit für einen einzigen Titel habt, möchte ich euch auf jeden Fall Stray ans Herz legen.

Das Cyberpunk-Katzenabenteuer könnt ihr an einem einzigen Abend durchspielen – dafür ist aber auch jede Ecke der kleinen Welt liebevoll gestaltet. Ihr seid hier ausschließlich als flauschiger Vierbeiner unterwegs und versucht, einen Weg zurück zu eurer Familie zu finden, nachdem ihr in eine mysteriöse Stadt gestürzt seid, die von Robotern bewohnt wird.

Für mich persönlich war es das Highlight 2022 und konnte sogar Spitzentitel wie das ebenfalls großartige God of War Ragnarök schlagen.

11:14 Stray ist wirklich eines der schönsten Spiele des Jahres - und auch noch richtig gut

Wann werden die PS Plus Extra/Premium-Spiele für Juli angekündigt? Anders als bei den Abgängen müsst ihr euch noch ein wenig gedulden, bevor die Neuzugänge für den Juli offiziell enthüllt werden.

Für gewöhnlich gehen die neuen Spiele nämlich am dritten Dienstag des Monats live und werden am Mittwoch davor angekündigt. Für nächsten Monat fällt die Enthüllung damit also auf den 12. Juli.

Gibt es bei den Abgängen noch weitere Spiele, die ihr unbedingt noch zocken wollt oder anderen empfehlt?