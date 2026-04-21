PS Plus im April 2026: Schnappt euch heute 8 neue Bonus-Spiele bei Extra/Premium - das ist die Uhrzeit der Freischaltung

Heute werden die PS Plus Extra- und Premium-Spiele der April 2026-Welle im PlayStation Store veröffentlicht.

Am heutigen Dienstag gibt's wieder Spielenachschub für alle, die PlayStation Plus Extra oder Premium abonniert haben. Ganze acht Neuzugänge wandern in wenigen Stunden ins Extra-/Premium-Aufgebot. Hier findet ihr nicht nur die Uhrzeit der Freischaltung, sondern auch noch einmal alle neuen Titel im Überblick.

Wann werden die neuen PS Plus Extra-/Premium-Bonus-Games veröffentlicht?

Am heutigen Dienstag, dem 21. April zwischen 10 und 11 Uhr mittags.

Wir updaten diesen Artikel und geben euch Bescheid, sobald ihr die April 2026-Spiele mit entsprechendem PS Plus-Abo ohne weitere Zusatzkosten herunterladen könnt.

Diese Spiele wandern im April 2026 in die PlayStation Plus Extra- und Premium-Bibliothek

Ab heute bekommt ihr mit einem Extra-/Premium-Abo folgende Neuzugänge:

Horizon Zero Dawn (PS4) + Horizon Zero Dawn Remastered (PS5)

The Crew Motorfest

Football Manager 26 Console

Warriors: Abyss

Squirrel with a Gun

The Casting of Frank Stone

Monster Train

Und diesen Neuzugang gibt's ab heute exklusiv mit einem Premium-Abo:

Wild Arms 4

2:18 Horizon Zero Dawn bekommt ein eigenes PS5-Remaster spendiert und so gut sieht es aus

Autoplay

Nachdem mit Marvel's Spider-Man 2 im Februar bereits ein großes PlayStation Exklusiv zur Extra-Bibliothek hinzugefügt wurde, legt Sony in diesem Monat mit dem post-postapokalyptischen Open World-Abenteuer Horizon Zero Dawn nach. Für viele Mitglieder des kostenpflichtigen Online-Service von Sony dürfte der Guerrilla Games-Titel das große Highlight des Monats darstellen.

Besonders cool: Wenn ihr eine PS4 besitzt, könnt ihr dank PS Plus Extra die ursprüngliche Version von Aloys Abenteuer zocken, auf der PS5 könnt ihr jedoch auf die technisch und optisch aufpolierte Remastered-Version zurückgreifen.

Auf Metacritic steht Horizon Zero Dawn übrigens bei einer starken Durchschnittswertung von 89 Punkten, die Remastered-Fassung für die PS5 schafft's auf 85 Punkte.

Alle wichtigen Infos zu PlayStation Plus

Ihr habt noch kein PS Plus-Abo? Alle Informationen zum kostenpflichtigen Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten GamePro-Übersicht nennen wir euch alle Preise, Vorteile, Nachteile und beantworten euch die wichtigsten Fragen zu den drei verschiedenen Abostufen (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).

Auf welches PlayStation Plus-Extra-/Premium-Spiel freut ihr euch in diesem Monat besonders?