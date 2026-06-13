Gothic-Fans entdecken seltsame Symbole bei Leichen und vermuten einen Serienmörder im Minental

Mehrere Leichen und geheimnisvolle Symbole. Ob man dieser Spur wirklich folgen sollte?

Das Gothic Remake hält sich bei der Hauptgeschichte sehr eng an das Original von 2001. Doch abseits der Hauptwege ist die Welt gefüllt mit Details, die teilweise eine ganz eigene Geschichte erzählen.



Eine davon ist für Fans aktuell besonders spannend – und sie erinnert daran, dass man immer noch mit Verbrechern eingesperrt ist.

Verdächtige Symbole

Wenn ihr durch das Minental streift, dann ist der Tod euer ständiger Begleiter. Da fällt die zehnte Leiche am Wegesrand kaum noch auf – auch wenn das etwas makaber ist.

25:22 Das Gothic Remake ist unfertig, aber wundervoll!

Autoplay

Daher würde es uns nicht wundern, wenn ihr keinen zweiten Blick auf die Toten um euch herum werft. Doch ein paar Fans auf Reddit haben genauer hingeschaut und entdeckt, dass die Körper einige Gemeinsamkeiten aufweisen.

Obwohl die Opfer unterschiedlichen Lagern angehörten und auf verschiedene Weise ums Leben kamen, scheint ihnen allen ein Ohr zu fehlen. Eine Trophäe, die auf einen Serienmörder hindeuten könnte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Ein weiterer Hinweis auf rituelle Morde findet sich oft in der Nähe: Ein bestimmtes Symbol. Ein Kreis mit fünf Strichen, von denen einer mit Blut gezeichnet ist. Fünf Leichen gibt es in der Welt zu entdecken und bei jeder von ihnen ist ein anderer Strich blutig.

Fünf Leichen, fünf Symbole mit fünf Strichen und fünf Variationen. Einen Zufall kann man hier wohl ausschließen.

Der Mörder ist näher als ihr denkt

Einem Fan hat der Fall keine Ruhe gelassen und er hat sogar das Versteck des Mörders finden können. Auf dem Weg zwischen dem Alten Lager und dem Neuen Lager gibt es eine Höhle. Ihr findet sie nahe Cavalorn und der Hütte des neuen Reitlehrers.

Das Versteck des Mörders sieht so aus, wie ihr es euch bestimmt vorgestellt habt. (Quelle: Reddit, User: BluesyPompanno)

Hier findet ihr auch die Ohren. Blutige Schrift ziert die Wände und ein Altar mit einem Schädel grinst euch an.

Eine weitere Leiche gibt es auch zu entdecken. Ob es sich hier um ein weiteres Opfer handelt oder den Mörder selbst, der ein unrühmliches Ende gefunden hat, lässt sich nicht sagen.

Eine Belohnung gibt es für die Entdeckung allerdings nicht. Hier erzählt das Spiel einfach eine kleine Geschichte, die leicht zu übersehen ist. Und sie erinnert euch daran, mit wem ihr eigentlich unter der Barriere eingesperrt seid.

Habt ihr die Leichen schon entdeckt und wart dem Mörder auf der Spur?