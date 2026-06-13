Call of Duty Modern Warfare 4: Early Access für die Kampagne bestätigt - ab diesem Datum geht es los

Wie schon bei vereinzelten CoD-Spielen in der Vergangenheit werdet ihr auch bei Modern Warfare 4 die Kampagne früher spielen können – wenn ihr eine Bedingung erfüllt.

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Tobias Veltin
13.06.2026 | 10:25 Uhr

Call of Duty: Modern Warfare 4 erscheint im Oktober für PlayStation 5, Xbox Series XS, Switch 2 und PC. Call of Duty: Modern Warfare 4 erscheint im Oktober für PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch 2 und PC.

Kürzlich haben Activision und Infinity Ward den diesjährigen Teil der Call of Duty-Reihe enthüllt. Modern Warfare 4 erscheint am 23. Oktober und wird wie gewohnt auch eine Kampagne bieten.

Nun wurde offiziell bestätigt, dass es einen Early Access für die Kampagne geben wird – und auch, ab welchem Datum es losgeht.

  • Early Access-Start für die Kampagne von MW4: 16. Oktober 2026

Ihr könnt also eine ganze Woche vor dem offiziellen Release-Termin die Kampagne zocken – vorausgesetzt, ihr erfüllt die Bedingung dafür.

Video starten 2:49 Call of Duty: Modern Warfare 4 zeigt erste Szenen aus der Kampagne im Reveal Trailer

Vorbestellung ist Voraussetzung für Early Access-Teilnahme

Wie bei bisherigen Early Access-Phasen für CoD üblich, müsst ihr Call of Duty: Modern Warfare 4 digital vorbestellt bzw. bereits gekauft haben, um Zugang zu erhalten. Konkret nennt das CoD-Team im entsprechenden Blog-Eintrag die Standard Digital Edition und die Vault Edition des Shooters.

Wenn ihr die Kampagne also schon vor dem offiziellen Launch "abhaken" und zum Release mit dem Multiplayer loslegen wollt, kommt ihr also um eine Vorbestellung nicht herum.

Modern Warfare 4 ist nicht das erste Call of Duty, das frühzeitigen Zugriff auf die Kampagne erlaubt. Auch Modern Warfare 2 (2022) und Modern Warfare 3 (2023) boten diese Option für alle Vorbesteller*innen, die Termine für den Start waren ebenfalls jeweils eine knappe Woche vorher.

Call of Duty: Modern Warfare 4 offiziell angekündigt - Release-Termin, Plattformen und was wir noch über den Shooter wissen
von Tobias Veltin
Call of Duty: Modern Warfare 4 offiziell angekündigt - Release-Termin, Plattformen und was wir noch über den Shooter wissen

Darum geht es in der Kampagne von Modern Warfare 4

Die Kampagne von Modern Warfare 4 hat als Kernthema einen eskalisierenden Konflikt auf der koreanischen Halbinsel. Eine Teil der Kampagne spielt ihr aus der Sicht des jungen koreanischen Soldaten Private Park, der mit seinem Trupp den Angriff von Nordkoreanischen Einheiten auf Südkorea miterlebt.

Im anderen Teil des Spiels schlüpft ihr in die Rolle von Modern Warfare-Legende Captain Price, der von Regierungstruppen gejagt wird und Rache an Oberschurke Makarov nehmen will. Beide Erzählstränge sollen sich im Laufe des Spiels überlappen. Weitere Infos zum Spiel könnt ihr im oben verlinkten Übersichtsartikel nachlesen.

Call of Duty: Modern Warfare 4 wird nicht mehr für die Last-Gen-Konsolen erscheinen, sondern nur für PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 und PC.

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Call of Duty: Modern Warfare 4

Call of Duty: Modern Warfare 4

Genre: Shooter

Release: 23.10.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S), 2026 (Switch 2)

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