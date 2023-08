PS Plus Extra im August 2023: Alle Bonus-Spiele und ihre Downloadgrößen im Überblick

Alle PlayStation Plus-Spiele für Extra und Premium im August 2023 im Überblick.

PlayStation Plus Extra liefert euch im August eine ganze Reihe an neuen Bonus-Spielen, die ihr mit entsprechendem Abo ohne weitere Zusatzkosten herunterladen könnt. Wir führen hier noch einmal alle neuen Titel für PS4/PS5 sowie die dazugehörigen Downloadgrößen auf, sodass ihr wisst, wie viel Platz ihr auf euren Festplatten beziehungsweise SSDs schaffen müsst (via PlayStation Game Size).

Alle Spiele bei PlayStation Plus Extra im August 2023 und wie groß sie ausfallen

Moving Out 2

PS4/PS5 : rund 2GB

Destroy All Humans! 2 - Reprobed:

PS4 : rund 32.6 GB

PS5 : 41.779 GB

Lost Judgement:

PS4 : 56.404 GB

PS5 : 47.161 GB

PJ Masks: Heroes of the Night

PS4 : rund 13.6 GB

PS5 : 8.483 GB

Source of Madness

PS4 : ~4.8 GB

PS5 : 1.342 GB

Hotel Transylvania: Scary-Tale Adventures

PS4 : 4.365 GB

PS5 : 5.855 GB

Cursed to Golf

PS4 : 4.801 GB

PS5 : 1.017 GB

Midnight Fight Express

PS4 : 9.326 GB

Spellforce 3 Reforced

PS4 : 16.041 GB

Dreams

PS4 : 10.575 GB

Two Point Hospital: Jumbo Edition

PS4 : 5.095 GB

Sea of Stars

Größe noch nicht bekannt

Lawn Mowing Simulator

Größe noch nicht bekannt

Diese Spiele gibt es im August 2023 bei PS Plus Essential:

Das Highlight in diesem Monat: Bei Sea of Stars erwartet euch übrigens eines von SNES-Klassikern wie Chrono Trigger inspiriertes rundenbasiertes RPG, das zum Release direkt bei PS Plus Extra landet. Wie groß das Spiel ausfallen wird, ist noch nicht bekannt. Den Trailer könnt ihr euch hier ansehen:

1:47 Sea of Stars - Das Fantasy-RPG bekommt ein Releasedatum und eine Demo - Das Fantasy-RPG bekommt ein Releasedatum und eine Demo

Alle wichtigen Infos zum PS Plus-Abo (Essential, Extra, Premium)

Ihr habt kein PS Plus-Abo, seid aber an den Bonus-Games interessiert? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony findet ihr in unserem ausführlichen Info-Hub zu PS Plus Essential, Extra und Premium.

Hier führen wir euch nicht nur die unterschiedlichen Preise auf, sondern gehen auch gezielt auf die Vorteile der unterschiedlichen Abo-Klassen ein.

Über welches Bonus-Spiel freut ihr euch in diesem Monat besonders und warum?