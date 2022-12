PS Plus Extra/Premium im Dezember 2022: Alle neuen Spiele und Abgänge des Abos

Sony hat die neuen Spiele für PS Plus Extra und Premium im Dezember offiziell bekanntgegeben. Neben neuen Titeln für die Spiele- und Klassikerbibliothek verlässt auch ein Titel wieder den Service. Alle Zu- und Abgänge haben wir euch hier zusammengefasst.

Diese Spiele sind im Dezember neu bei PS Plus Extra/Premium

Diese neuen Spiele sind diesmal ab dem 20. Dezember zum Download oder Streamen für alle mit einem PS Plus Extra-Premium-Abo verfügbar:

Far Cry 5

Far Cry New Dawn

Far Cry Primal

Mortal Shell

Judgment

Yakuza: Like A Dragon

Yakuza 6: The Song of Life

Mittelerde: Mordors Schatten

Mittelerde: Schatten des Krieges

The Pedestrian

Evil Genius 2

Adventure Time Pirates of the Enchiridion

Ben 10: Power Trip

Gigantosaurus The Game

Pillars of Eternity II: Deadfire – Ultimate Edition

Worms W.M.D

The Escapists 2

WWE 2K22 (erst ab 3. Januar 2023)

Diese Klassiker bekommt ihr ab dem 20. Dezember nur mit PS Plus Premium:

Ridge Racer 2

Heavenly Sword

Oddworld: Abe’s Exoddus

Pinball Heroes

Wollt ihr außerdem wissen, welche Spiele ihr euch diesen Monat bei PS Plus Essential holen könnt, werdet ihr hier fündig:

23 2 PS Plus Essential Dezember 2022-Spiele offiziell: Ein bombastischer Monat

Das Spiele-Highlight im Dezember

Far Cry 5

8:05 Far Cry 5 - Testvideo: Für wen der Open-World-Shooter sich eignet

Genre: Shooter

Darum geht's: Im Open World-Shooter Far Cry 5 müsst ihr als junger Sheriff den religiösen Fanatiker Joseph Seed aufhalten. Bevor ihr aber zu ihm vordringen könnt, müsst ihr erst einmal die drei Gebiete der offen begehbaren Spielwelt befreien und bekommt dabei jede Menge klassische Shooter-Action geboten. Ihr müsst aber nicht allein unterwegs sein, sondern könnt auch Begleiter mitnehmen - sogar Tiere wie ein Bär oder eine Wildkatze stehen euch zur Auswahl. Außerdem gibt es auch einen Koop-Modus für zwei Spieler*innen. Hier speichert allerdings nur der Host den Fortschritt.

Mehr zum Spiel lest ihr auch im GamePro-Test:

43 2 Far Cry 5 im Test Spaßige Action & ein Bösewicht zum Einschlafen

Welche Spiele fliegen im Dezember aus dem Lineup?

Auch im Dezember gibt es wieder Abgänge bei PS Plus Extra und Premium. Diesmal müssen wir aber nur auf einen Titel verzichten, der am 20. Dezember den Katalog verlässt:

Alles zum neuen PS Plus-Modell

Seid ihr selbst noch unsicher, welches PS Plus-Modell für euch das richtige ist, findet ihr in unserem Info-Hub alle wichtigen Infos zu PS Plus inklusive der wichtigsten Fragen, sowie Preise und Vorteile der verschiedenen Modelle. Wollt ihr wissen, welche Titel noch in der Klassiker- und Spielebibliothek zu finden sind, haben wir hier die komplette Übersicht aller Spiele in PS Plus Extra/Premium.

Welches Spiel ist diesen Monat euer Favorit?