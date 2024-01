PlayStation hat das erste PS Plus Extra/Premium-Spiel für Februar 2024 anscheinend selbst schon geleakt

Das erste PS Plus-Spiel für den Februar 2024 könnte schon bekannt sein.

Gerade erst hat Sony die neuen Spiele im Januar für seinen Aboservice PS Plus Extra und Premium offiziell angekündigt, jetzt kennen wir vielleicht sogar bereits das erste Februar-Spiel. Und der Leak stammt sogar von PlayStation selbst.

Dieses PS1-Spiel könnte im Februar 2024 zu PS Plus kommen

Auf X (ehemals Twitter) hatte PlayStation UK nämlich gestern die neuen Spiele für den Januar geteilt und dabei ein Spiel in seine Liste mit aufgenommen, das laut des offiziellen Blogeintrages aber gar nicht dabei ist: Nämlich der PS1-Klassiker Alone in the Dark: The New Nightmare.

Ganz offensichtlich hat man den Fehler dann schnell bemerkt und den Beitrag gelöscht, aber aufmerksame Fans hatten den Ausrutscher schon entdeckt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Hinzu kommt auch noch, dass der offizielle YouTube-Kanal von PlayStation UK mit dem Namen PlayStation Access Alone in the Dark ebenfalls in seinem Video zu den neuen Spielen aufgeführt hatte – bevor das Video dann geändert wurde, um den Titel zu entfernen.

Es ist also ziemlich naheliegend, dass das Spiel in der nahen Zukunft zu PS Plus wandert. Vermutlich hat PlayStation UK diese Info nur zu früh geteilt. Mit dem geplanten Reboot zu Alone in the Dark, das am 20. März erscheinen soll, wäre der Februar zudem der perfekte Zeitpunkt.

Hier könnt ihr euch einen Trailer zum Reboot anschauen:

1:28 Alone in the Dark - Der Klassiker kehrt mit jeder Menge Horror und Wahnsinn zurück

Welche Spiele offiziell im Januar bei PS Plus Essential, Extra und Premium dabei sind, könnt ihr hier nachlesen:

Das ist Alone in the Dark: The New Nightmare

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Release: 2001

2001 Plattformen : PS1, PS2, Game Boy Color, Dreamcast, PC

: PS1, PS2, Game Boy Color, Dreamcast, PC Genre: Horror

Darum geht's: Im vierten Teil der Alone in the Dark-Reihe schlüpft ihr wieder in die Haut von Detektiv Edward Carnaby, Vorkenntnisse zur Handlung der Vorgänger braucht ihr aber nicht. Als Edwards Freund Charles Fiske auf einer mysteriösen Insel tot aufgefunden wird, nehmt ihr die Ermittlungen auf und versucht, die Geheimnisse der Insel zu ergründen. Dabei unterstützt euch die Anthropologin Aline Cedrac.

Beide Charaktere haben hier einen eigenen Handlungsstrang, dem ihr folgen könnt und der sich entweder mehr auf Action oder Rätsel fokussiert. In typischer Survival-Horror-Manier müsst ihr dabei nach nützlichen Gegenständen suchen und übernatürliche Kreaturen entweder bekämpfen oder verjagen.

Würdet ihr euch über diesen Horror-Klassiker freuen und welche Spiele fehlen euch noch bei PS Plus Extra/Premium?