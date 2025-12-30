20 Spiele, die dafür sorgen werden, dass 2026 krass wird

In den letzten Wochen haben wir viel auf das Spielejahr 2025 zurück geblickt. Jetzt wollen wir nach vorne schauen auf das Spielejahr 2026. Welche absoluten Blockbuster erwarten uns? Welche Spiele sollten wir alle unbedingt im Blick behalten? Und welche Titel sind vielleicht noch gar nicht so bekannt, aber wir sagen voraus, dass sie das nächste Clair Obscur werden könnten? Das Spielejahr 2026 wird so groß, dass wir diese Liste gleich auf zwei Videos aufgeteilt haben.