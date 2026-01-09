PS Plus-Schlitzohr hat sich 9 Jahre Premium zum Schnäppchen-Preis ergaunert und dabei 1000 Euro gespart - so genial hat er es gemacht

Im Jahr 2022 war es möglich, PS Plus zu stacken. Ein User hat das ordentlich ausgenutzt.

Ein Jahres-Abo von PlayStation Plus Premium kostet aktuell 151,99 Euro (159,99 US-Dollar). Zwar bekommt ihr dank Premium Zugriff auf eine umfangreiche Bibliothek an Bonus-Spielen und Klassikern, für viele Spieler*innen ist ein Abonnement der höchsten PS Plus-Stufe aber natürlich dennoch happig. Ein Schnäppchenjäger hat es vor einiger Zeit indes geschafft, Sony clever auszudribbeln und im direkten Vergleich zum regulären Abo-Preis nur einen Bruchteil fürs Premium-Abo bezahlt.

9 Jahre PS Plus-Premium zum Schnäppchen-Preis - Wie funktionierte das denn?

Wie Redditor "johnnymacnchee" im PlayStation Plus-Subreddit berichtet, hat er im Jahr 2022 (Anm. d. Red: Im Post spricht er von 2021, korrigiert sich in der Kommentarsektion aber selbst) gleich für neun Jahre PS Plus Premium abgeschlossen.

Bis 2031 kann das Schlitzohr also noch auf die teuerste PS Plus-Stufe zugreifen und hat dafür insgesamt "nur" 450 US-Dollar, also umgerechnet circa 386 Euro, auf den Tisch gelegt.

Zum Vergleich: Neun Jahre PS Plus Premium würden heute – nach aktuellem Preismodell – insgesamt 1368 Euro kosten. Der User konnte also fast 1000 Euro einsparen.

Doch wie war das überhaupt möglich? Im Jahr 2022 gab es im Zeitraum der Einführung der PS Plus-Abostufen (Essential, Extra und Premium) die Option, dank einer Pauschale von PS Plus Essential auf Premium zu upgraden.

Diese Upgrade-Gebühr war damals allerdings gedeckelt: So bezahlte man maximal 100 US-Dollar fürs Upgrade auf Extra und maximal 150 US-Dollar fürs Upgrade auf Premium (via Resetera). Theoretisch war es also möglich, sich unbegrenzt PS Plus Essential-Jahresabos zu kaufen und diese dann gesammelt für maximal 150 US-Dollar auf Premium zu upgraden.

Und dies nutze damals "johnnymacnchee" aus: Der User kaufte sich nach eigenen Angaben damals im Sale zehn Jahres-Abos von PS Plus Essential für je 30 US-Dollar (circa 25 Euro). Diese stufte er anschließend gesammelt für 150 US-Dollar auf PS Plus Premium hoch. So ist er auf 450 US-Dollar/386 Euro Gesamtgebühr für ganze 9 Jahre PS Plus Premium gekommen.

In der Kommentarsektion unter dem Beitrag von "johnnymacnchee" bemerken einige andere User, ebenfalls Sonys-Upgrade-System ausgenutzt zu haben, bereuen es nun aber, damals nicht mehr PS Plus-Jahresabos "gestackt" und gesammelt auf Premium hochgestuft zu haben: "Ich habe mir damals ein 4- oder 5-Jahres-Abo gekauft, weil ich dachte, das wäre übertrieben, und jetzt wünschte ich, ich hätte die doppelte Menge gekauft", schreibt ein Redditor in der Kommentarsektion zu dem Post.

Und bevor ihr euch jetzt Hoffnungen macht: Aktuell funktioniert es nicht mehr, PS Plus-Abonnements zu stacken und günstig zu upgraden, weil Sony mittlerweile längst auf diesen "Exploit" reagiert hat.

PS Plus Essential-Spiele für den Monat Januar 2026 jetzt live

Seit Dienstag könnt ihr euch übrigens die PlayStation Plus Essential-Spiele des Januar 2026-Lineups herunterladen. Diesmal mit dabei:

