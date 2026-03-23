"Das beste Spiel seit Langem" - PS Plus-Spieler können von einem ganz bestimmten Shooter aus dem Extra-Abo gerade nicht genug bekommen

PS Plus-User feiern gerade Space Marine 2.

Die PS Plus-Extra und Premium-Spiele des März 2026-Lineups sind seit dem 17. März Teil des Service und neben dem Rollenspiel-Hit Persona 5 Royal steht mittlerweile ein weiterer Publikumsliebling im Scheinwerferlicht: Warhammer 40.000: Space Marine 2, ein brachialer Shooter, den ihr auch ohne Warhammer-Kenntnisse zocken solltet.

Das steckt hinter Space Marine 2

14:53 Space Marine 2 - Test-Video zum effektreichen Warhammer-40k-Shooter

Autoplay

Darum geht es: Space Marine 2 ist zwar ein Shooter aus dem Lore-lastigen Warhammer-Universum, großes Vorwissen braucht ihr aber nicht. Das einzige, was ihr wissen müsst: Das Wort METZELN wird hier in Capslock geschrieben.

So gilt es in Space Marine 2 als schwer gepanzertes "Deathwatch"-Mitglied eine Invasion von außerirdischen Insektenmonstern abzuwehren. Dafür ballert ihr euch kräftig durch einen dichtbewachsenen Dschungelplaneten.

Neben einer klassischen Singleplayer-Kampagne bietet Space Marine 2 außerdem Koop-Missionen sowie einen PvP-Multiplayermodus, in dem ihr euch gegenseitig über den Haufen schießt.

Wenn ihr PS Plus Extra oder Premium habt, dann solltet ihr euch Space Marine 2 aber definitiv für die Singleplayer-Kampagne herunterladen. Insbesondere wer auf stumpfe und actiongeladene Shooter steht, wird hier von Anfang bis Ende bestens unterhalten. Mehr dazu lest ihr im GamePro-Test:

Mehr zum Thema Warhammer 40.000 Space Marine 2 im Test und mit finaler Wertung: Der Multiplayer gibt noch einmal Punktabzug von Chris Werian

Das sieht auch die PlayStation Plus-Community so: "Space Marine 2 ist das beste Spiel, das es seit LANGER Zeit im Service gab", schreibt User "DeepWebHorror" in einem Beitrag im PS Plus-Subreddit und findet dabei noch weitere lobende Worte:

Mehr solcher Kracher bitte! Das ist eine dieser modernen Hommagen an die spaßigen, düsteren und brutalen Actionspiele, mit denen die meisten von uns auf der Xbox 360 aufgewachsen sind, und das neue PSSR 2.0-Update lässt es auf dem großen Bildschirm richtig zur Geltung kommen.

Checkt Space Marine 2 also unbedingt mal aus. Und kleine Zusatzinfo: Der Shooter ist auch Teil des Game Pass Premium, falls ihr ihn lieber auf der Xbox spielen wollt.

Das sind die restlichen Bonus-Spiele des März 2026-Lineups von PlayStation Plus Extra und Premium

Neben Space Marine 2 sind folgende Titel seit dem 17. März 2026 Teil des PlayStation Plus Extra- und Premium-Service:

Seit 17. März Teil der Extra-Bibliothek:

Persona 5 Royal (+ Ulitmate Edition)

Madden NFL 26

Metal Eden

The Lord of the Rings: Return to Moria

Astroneer

Blasphemous 2

Seit 17. März Teil der Premium-Bibliothek

Tekken 5: Dark Resurrection

Ihr habt noch kein PS Plus-Abo? Alle Informationen zum kostenpflichtigen Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten GamePro-Übersicht nennen wir euch alle Preise, Vorteile, Nachteile und beantworten euch die wichtigsten Fragen zu den drei verschiedenen Abostufen (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).

Feiert ihr Space Marine 2 ebenfalls?