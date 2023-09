PS Plus Extra/Premium-Spiele für September 2023 im Anmarsch: Das sind Datum und Uhrzeit

Die Enthüllung der neuen PS Plus Extra/Premium-Titel für September steht bevor.

Wenn ihr ein PS Plus Extra- oder Premium-Abo besitzt, könnt ihr euch schon bald wieder auf eine Handvoll neuer Titel für die Klassiker- und Spielebibliothek freuen. Schon diesen Mittwoch enthüllt Sony nämlich offiziell das Lineup des Monats September 2023.

PS Plus Extra/Premium im September 2023: Datum und Uhrzeit der Ankündigung und Freischaltung der Spiele

voraussichtlicher Termin: Mittwoch, der 13. September 2023 *

* voraussichtliche Uhrzeit: 17:30 Uhr (deutscher Zeit) *

* Ab wann sind die neuen Spiele verfügbar? Dienstag, den 19. September 2023 um die Mittagszeit

*Woher kommt dieser Termin? Sony schaltet die neuen Extra/Premium-Spiele in der Regel am dritten Dienstag des Monats frei. Die Ankündigung erfolgt dann stets am Mittwoch davor. Somit ergeben sich diesmal der 13. September für die Ankündigung und der 19. September für die Freischaltung.

Alle Infos auf GamePro.de: GamePro wird euch wie immer pünktlich darüber informieren, sobald Sony die neuen PS Plus-Titel bekanntgegeben hat.

Gibt es schon einen Leak zu den PS Plus-Spielen?

Ja. Die Info stammt wie so oft von Dealabs. Im September sollen und sechs Spiele erwarten, die wir euch schon etwas genauer vorgestellt haben:

Welche PS Plus-Spiele gibt es im September 2023 bei Essential?

Die Titel für PS Plus Essential sind bereits live und ihr könnt sie euch für eure Bibliothek holen oder direkt runterladen. Unter anderem ist diesmal das Saints Row-Reboot von 2022 dabei. Alle Titel stellen wir euch auch hier genauer vor:

PS Plus ist teurer geworden

Mit der Ankündigung der letzten Essential-Spiele hat Sony auch eine weniger erfreuliche Änderung bekanntgegeben. Die Jahresabos für PS Plus Essential, Extra und Premium sind nämlich seit dem 6. September allesamt teurer geworden. Das sind die neuen Jahrespreise:

PlayStation Plus Essential : 71,99 Euro (vorher 59,99 Euro)

: 71,99 Euro (vorher 59,99 Euro) PlayStation Plus Extra : 125,99 Euro (vorher 99,99 Euro)

: 125,99 Euro (vorher 99,99 Euro) PlayStation Plus Premium: 151,99 Euro (vorher 119,99 Euro)

Was genau das bedeutet und ob ihr betroffen seid, könnt ihr hier nachlesen:

Alle wichtigen Infos zum PlayStation Plus-Abo

Ihr besitzt noch kein PlayStation Plus-Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten Übersicht beantworten wir für euch die wichtigsten Fragen, sowie Preise und Vorteile der verschiedenen Modelle (PlayStation Plus Essential, Extra und Premium).

Jetzt ist die GamePro-Community gefragt. Welche PlayStation Plus-Games für Extra und Premium wünscht ihr euch in diesem Monat?