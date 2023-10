The Last of Us Part 2 Remastered rückt näher - Naughty Dog-Entwickler leakt PS5-Version

The Last of Us Part 2 kommt als Remaster-Version auf die PlayStation 5 – das wurde zwar noch nicht offiziell vom Studio Naughty Dog bestätigt, aber das scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Hinweise darauf gab es schon mehrfach, jetzt legt ein Mitarbeiter nochmal nach.

TLoU Part 2 Remastered quasi bestätigt

Eigentlich brauchen wir nicht groß darüber sprechen, ob The Last of Us Part 2 eine Remaster-Version bekommt. Das Spiel war nicht nur sehr erfolgreich, auch das originale The Last of Us bekam mit Part 1 eine verbesserte Neuauflage für die PS5 spendiert.

Und tatsächlich deuteten Stellenausschreibungen bereits darauf hin. Sogar der Komponist des Soundtracks Gustavo Santaolalla ließ schon etwas in diese Richtung verlauten. Der neueste Leak, der von einem Entwickler selbst stammt, dürfte nun alle restlichen Bedenken beseitigen.

Naughty Dogs Lead Outsource Artist Mark Pajarillo erwähnt das Remaster nämlich direkt auf seinem LinkedIn-Profil (via Gry Online):

Verantwortlich für die Überwachung der Produktion aller externen Grafikressourcen im Zusammenhang mit der Umgebung, Waffen und interaktiven Requisiten für die beiden kultigen Spiele The Last of Us Part 1 und The Last of Us 2: Remastered.

Der Verweis auf das Spiel wurde mittlerweile entfernt, aber das verstärkt nur noch mehr die Annahme, dass es nicht mehr allzu lange dauern dürfte, bis Naughty Dog uns TLoU Part 2 Remastered vorstellt. Wir fragen derweil nach, wie es um das Spiel steht.

17:18 Testvideo zu The Last of Us Part 2 - Warum dieses Spiel Storygames für immer verändern wird - Warum dieses Spiel Storygames für immer verändern wird

Neuauflage schon nach drei Jahren? Das originale The Last of Us Part 2 erschien im Juni 2020 für die PS4 und hat seitdem auch ein Update für die PS5 erhalten. Dass Naughty Dog uns dennoch bald ein Remaster spendiert, ist aber gar nicht so abwegig, wie es auf dem ersten Blick vielleicht scheinen mag.

Zum einen soll es sich wohl um einen Director's Cut handeln, der mit neuen Inhalten sicherlich auch langjährige Fans nochmal abholt. Zum anderen dürfte damit auch ein Port für den PC anstehen, wie es schon beim ersten Spiel der Fall war. Spieler*innen die erst durch die HBO-Serie ihren Weg zum Franchise gefunden haben, bekommen so zudem die Möglichkeit Part 2 in einer verbesserte Version nachzuholen.

Kommt The Last of Us Part 2 sogar zu PS Plus?

Das war aber noch nicht alles. TLoU-Fans dürfen sich vielleicht auch bald darüber freuen, das Part 2 Teil des PS Plus-Abo-Services wird. Reddit-User BigLadMelton ist eine Werbung für PS Plus Deluxe (das 4. Abo-Modell, das es so in Deutschland nicht gibt und Premium ähnelt) aufgefallen, in der das Spiel abgebildet ist.

Ob es jedoch – wenn überhaupt – nur als Trial- oder Vollversion kommt, ist unklar. Horizon Forbidden West und Hogwarts Legacy sind ebenfalls Teil der neuen Werbung. Während der zweite Teil von Horizon mittlerweile in den PS Plus Premium-Katalog aufgenommen wurde, steht für Hogwarts Legacy hierzulande aber nur eine Trial-Version zur Verfügung. Und auch The Last of Us Part 1 lässt sich über Premium nur antesten.