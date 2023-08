Schnappt euch heute die PS Plus Extra/Premium-Spiele im August 2023 - Das ist die ungefähre Uhrzeit

Heute erscheinen die PlayStation Plus-Games für Extra und Premium im August 2023.

Bei euch herrscht Sommerflaute und ihr braucht ein paar neue Games? Ab heute gibt's eine neue Ladung Titel, die in die Bibliothek von PlayStation Plus Extra und Premium landen. Habt ihr ein entsprechendes Abo, dann könnt ihr euch die August 2023-Titel des kostenpflichtigen Service ab heute Mittag herunterladen.

Zu dieser Uhrzeit werden die PS Plus August 2023-Spiele für Extra/Premium veröffentlicht:

Zwischen 12 und 13 Uhr mittags*

*Eine konkrete Uhrzeit ist nicht bekannt, jedoch veröffentlichte Sony die PS Plus-Spiele in der Vergangenheit stehts um die Mittagszeit herum, ganz egal ob für Essential oder für Extra/Premium.

GamePro.de wird diesen Artikel updaten, sobald die neuen PlayStation Plus-Titel von allen Abonnent*innen ohne weitere Zusatzkosten heruntergeladen werden können.

Ihr wollt wissen, welche Spiele es im August bei PS Plus Essential gibt? Dann hier entlang:

Das sind alle PS Plus-Spiele für Extra und Premium im August 2023

Alle neuen Spiele bei PS Plus Extra (ab heute verfügbar)

Moving Out 2

Destiny 2: The Witch Queen

Lost Judgement

Destroy All Humans 2 Reprobed

Two Point Hospital: Jumbo Edition

Source of Madness

Cursed to Golf

Dreams

PJ Masks: Heroes of the Night

Hotel Transylvania: Scary-Tale Adventures

Spellforce 3 Reforced

Midnight Fight Express

Alle neuen Spiele bei PS Plus Premium (ab heute verfügbar)

MediEvil: Resurrection

Ape Escape: On the Loose

Pursuit Force: Extreme Justice

Weitere Spiele bei PS Plus Extra (Ende des Monats verfügbar)

Sea of Stars (ab 29. August)

Lawn Mowing Simulator (ab 28. August)

Bei Sea of Stars handelt es sich übrigens um ein von vielen RPG-Fans heiß ersehntes Spiel, das sich an alte SNES-Klassiker wie Chrono Trigger orientiert. Der Titel landet zum Release nicht nur direkt bei PS Plus Extra, sondern kommt auch in den Game Pass. Schaut euch hier das Gameplay-Video dazu an:

1:47 Sea of Stars - Das Fantasy-RPG bekommt ein Releasedatum und eine Demo - Das Fantasy-RPG bekommt ein Releasedatum und eine Demo

Alle wichtigen Infos zum PlayStation Plus-Abo

Und falls ihr gar kein aktives PlayStation Plus-Abo besitzt, euch aber für die monatlichen Bonus-Spiele interessiert: Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony, den unterschiedlichen Abo-Stufen sowie den monatlichen Games findet ihr im großen GamePro-Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten Übersicht beantworten wir für euch die wichtigsten Fragen, sowie Preise und Vorteile der verschiedenen Modelle (PlayStation Plus Essential, Extra und Premium).

Auf welches PlayStation Plus-Spiel für Extra/Premium freut ihr euch im August 2023 besonders und warum?