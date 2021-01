PS Plus Februar 2021: Erstes Spiel steht fest & an diesem Tag wird der Rest enthüllt

Wir haben Mitte des Monats, was bedeutet, dass die Enthüllung des neuen PS Plus-Aufgebots nicht mehr allzu lange auf sich warten lässt. Das erste PS Plus-Spiel im Februar 2021 kennen wir sogar bereits. An diesem Termin kündigt Sony die PlayStation Plus-Titel des Monats Februar 2021 voraussichtlich an:

Voraussichtlicher Termin: 27. Januar 2021 (Mittwoch)

27. Januar 2021 (Mittwoch) Voraussichtliche Uhrzeit: 17:30 Uhr (deutsche Zeit)

17:30 Uhr (deutsche Zeit) Liveschaltung der Januar-Spiele: 2. Februar 2021 (Dienstag, um die Mittagszeit herum)

Wie kommt es zu diesem Datum? Alle neuen PS Plus-Titel werden stets an jedem ersten Dienstag eines Monats im PlayStation Store veröffentlicht. Und stets am Mittwoch in der Woche zuvor enthüllt Sony die jeweiligen Spiele. Deshalb ergibt sich diesmal der 27. Januar 2021 als Enthüllungsdatum der Gratis-Games, weil die Gratis-Games am Dienstag, den 2. Februar 2021 im PlayStation Store veröffentlicht werden.

17:30 Uhr ist indes die traditionelle Zeit der Enthüllung. In der Vergangenheit kam es allerdings schon vor, dass die Spiele etwas eher enthüllt wurden, entweder durch Leaks oder weil offizielle PlayStation-Assets auf Twitter oder Youtube bereits vorher die Katze aus dem Sack gelassen haben.

GamePro bleibt für euch am Ball: Auf GamePro.de erfahrt ihr wie immer pünktlich, wann die PS Plus-Spiele offiziell enthüllt wurden. Zudem werden wir euch die neuen Titel mit Pro und Contra vorstellen, sodass ihr entscheiden könnt, ob sich der Download für euch lohnt oder nicht.

Das ist das erste bekannte PlayStation 5-Spiel für PS Plus im Februar 2021

Das komplette Februar 2021-Aufgebot kennen wir zwar noch nicht, ein Spiel ist aber bereits schon seit Wochen bekannt: Sony verkündete nämlich bereits, dass im Februar 2021 das PS5-Exclusive Destruction AllStars Teil des Lineups wird.

Was ist Destruction AllStars? Dabei handelt es sich um ein neues Multiplayer-Spiel, das Auto-Zerstörung mit einem Nahkampf-Spiel vermischt. Mit euren abgefahrenen Charakteren sitzt ihr zunächst im Auto und müsst versuchen durch Rammen und Items die anderen Fahrer zu zerstören. Der Gameplay-Trailer gibt euch einen ersten Vorgeschmack:

Welche Spiele gibt es im Januar 2021-Aufgebot von PlayStation Plus?

Aktuell könnt ihr euch übrigens noch die PS Plus-Spiele des Monats Januar 2021 herunterladen. Alle aktuellen Titel stellt euch GamePro gesondert mit Pro und Contra vor.

Denkt zudem an die PS Plus Collection für PS5. Damit erhalten alle Besitzer*innen der neuen Sony-Konsole eine ganze Handvoll PS4-Hits, die sie sich mit gültigem Abo ohne zusätzliches Bezahlen herunterladen können.

Wie lade ich die Spiele und lohnt sich ein PS Plus-Abo?

Wer über ein gültiges PS Plus-Abo verfügt, kann die Spiele für PS4 (und PS5 dank Abwärtskompatibilität) dann ohne weitere Zusatzkosten herunterladen. Alle Infos zum PS Plus-Abo, den Preisen, Kündigung und mehr findet ihr in unserem separaten GamePro-FAQ.