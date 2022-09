The Finals ist die reinste Zerstörungs-Orgie für PS5 und Xbox und sieht richtig gut aus

The Finals punktet im neuen Trailer vor allem mit der detaillierten Zerstörung von Gebäuden. Aber ihr könnt hier nicht einfach nur die eine oder andere Wand einreißen. Wie es aussieht, besteht in diesem Shooter sogar die Möglichkeit, große, mehrstöckige Häuser dem Erdboden gleich zu machen. Das wirkt in Bewegung bereits sehr beeindruckend und könnte auch abgesehen davon ziemlich cool werden.

The Finals kommt von Ex-Battlefield-Devs und bietet sehr viel Zerstörung

Darum geht's: The Finals wirft euch in eine Spielshow, bei der sich alles um viel Geld geht. Dementsprechend müsst ihr Gegnern den Garaus machen, Kisten an bestimmte Orte bringen und vor allem natürlich überleben. Ihr tretet wie bei Apex Legends in Dreier-Teams an und in den Runden mischen immer nur vier Squads mit.

Das ist das Besondere: Hinter The Finals stecken einige Entwickler*innen, die vorher bei DICE zum Beispiel an Battlefield-Spielen mitgewirkt haben. Im ersten Trailer erweckt das Gameplay den Eindruck, als sei vor allem die Zerstörung aus der altehrwürdigen Shooter-Reihe mitgebracht – und stark ausgebaut – worden. Dazu kommt noch ein cooler, interessanter Look aus einem Guss.

Wenn das wirklich so funktioniert, wie es hier aussieht, können wir in The Finals komplette Häuserblocks einebnen. Zumindest besteht offenbar die Möglichkeit, richtig große Häuser in ihre Einzelteile zu zerlegen oder einfach zu sprengen, so dass sie vollständig einstürzen.

Das sieht richtig beeindruckend aus und hat es in dieser Form selten gegeben:

Schaum-Kanone, anyone? Bei der wilden Action können wir aber nicht nur auf herkömmliche Schießprügel setzen, sondern auch diverse Fähigkeiten der einzelnen Charaktere oder bestimmte Gadgets nutzen. Wie zum Beispiel die Geschütztürme oder die Schaumkanone. Vor allem letztere dürfte allen Freudentränen in die Augen treiben, die Prey gespielt haben. Endlich feiert diese geniale Waffe ein Comeback!

Alpha startet schon morgen! Zum Abschluss gibt es noch eine frohe Botschaft und große Überraschung. Wer will, kann versuchen, sich für die Closed Alpha anzumelden. Die soll schon morgen, am 29. September auf dem PC losgehen und ihr könnt euch bei Steam dafür registrieren.

Allerdings befindet sich The Finals noch in einem recht frühen, unfertigen Entwicklungsstadium. Einen Release-Termin für die fertige Vollversion auf PS5, Xbox Series S/X und dem PC gibt es dementsprechend noch nicht.

Wie findet ihr den Trailer, den Look von The Finals und die Zerstörung?