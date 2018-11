PS Store - Blitz-Angebote im Store gestartet (Advertorial)

Der Black Friday ist zu Ende. Das ist für Sony aber augenscheinlich kein Grund, nicht weitere Angebote in seinen Store zu packen. Bis zum 1. Dezember lockt der Store noch mit zahlreichen Blitzangeboten auf kleine und große Games aus dem Spiele-Sortiment. Darunter große Blockbuster-Games wie Rise of the Tomb Raider, das große Battlefield 1 & Titanfall 2 Ultimate Bundle, aber auch kleine Indi-Perlen wie Firewatch und Hollow Knight.

Stöbert selbst in den Blitzangeboten des PS Stores!

Die besten Blitzangebote im Überblick

Wir haben euch die besten Spartipps rausgesucht, die es sich lohnt anzusehen:

Rise of the Tomb Raider: 20-jähriges Jubiläum 9,99€ statt 59,99€ (83% Rabatt)

Battlefield 1 & Titanfall 2 Ultimate Bundle 14,99€ statt 89,99€ (83% Rabatt)

Batman: Arkham Knight 9,99€ statt 19,99€ (50% Rabatt)

Red Dead Revolver 7,49€ statt 14,99€ (50% Rabatt)

XCOM 2 12,99€ statt 49,99€ (74% Rabatt)

Darkest Dungeon 5,99€ statt 21,99€ (72% Rabatt)

The Long Dark 9,99€ statt 24,99€ (72% Rabatt für Plus-Mitglieder)

State of Mind 26,99€ statt 39,99€ (32% Rabatt)

Firewatch 5,99€ statt 19,99€ (70% Rabatt)