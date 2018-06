Sony hat die PlayStation Plus-Spiele für den Monat Juli 2018 enthüllt. Welche kostenlosen Games könnt ihr euch im neuen Monat für PS4, PS3 und PS Vita herunterladen?

Nachdem uns der Juni unter anderem XCOM 2 und Trials Fusion bescherte, erwarten uns im Juli die beiden PS4-Headliner Heavy Rain und Absolver.

Hier alle PS Plus-Spiele für PS4, PS3 und PS Vita in der Übersicht:

Die PlayStation Plus-Spiele im Juli 2018

Ab wann sind die Spiele live? Die neuen PS Plus-Spiel wandern am Dienstag, den 3. Juni 2018, in den PlayStation Store und können ab vormittags heruntergeladen werden. Wir halten euch auf dem Laufenden und erinnern euch noch einmal, sobald die neuen Spiele heruntergeladen werden können.

Black Ops 3 gratis bei PS Plus

Schnappt euch ein zusätzliches Gratis-Spiel

Lohnen sich die PS Plus-Games im Juli?

Das Line-up der neuen PlayStation Plus-Spiele steht. Nachfolgend wollen wir euch die neuen Gratis-Spiele mit Trailer, kurzer Beschreibung und Pro/Contra genauer vorstellen. Unten erfahrt ihr, ob sich der Download der Juli-Spiele für euch lohnt oder nicht.

Heavy Rain (PS4)

Der mysteriöse Origami-Killer versetzt eine Stadt in Angst und Schrecken. Aus der Perspektive von vier Hauptfiguren lösen wir in dem narrativen Spiel das Rätsel um den Mörder, unsere zahlreichen Entscheidungen nehmen dabei Einfluss auf den Spielverlauf. Mit Heavy Rain schaffte das Studio Quantic Dream (Beyond: Two Souls, Detroit: Become Human) seinen großen Durchbruch und ein gefeiertes erzählerisches Adventure.

Kern-Features:

filmisches Abenteuer von Quantic Dream

Entscheidungen wirken sich auf Handlung aus

Wechsel zwischen vier spielbaren Figuren (Ethan, Scott, Norman und Madison)

stirbt eine spielbare Figur, geht das Spiel trotzdem weiter

Quicktime-Events

Heavy Rein lohnt sich für euch, wenn ... ihr eine mitreißende, emotionale Geschichte erleben wollt, die weniger Spiel, dafür mehr Film ist.

Lohnt sich nicht für euch, wenn ... ihr euch an Logiklöchern und hanebüchenen Story-Wendungen stört und lieber nach Titel mit spielerischer Herausforderung sucht. Optisch kann die PS4-Neuauflage außerdem natürlich nicht mit Quantic Dreams neuesten Adventure Detroit: Become Human mithalten, auch hier müsst ihr also Abstriche machen.

Heavy Rain im Test

Viel Drama, wenig Spiel

Absolver (PS4)

Zum Teil Kampfspiel, zum Teil RPG geht es in diesem Shared World-Brawler ordentlich zur Sache. Trainiert mit Freunden, kämpft gegen Feinde oder sucht euch andere Spieler als Mentoren, in Absolver dreht sich alles um den Online-Nahkampf und darum, zum Teil eines Elite-Kaders an Gesetzeshütern zu werden.

Kern-Features:

Solo-Spiel

Koop-Modi

PvP-Modi

Shared Open World

Lohnt sich, wenn ... ihr Kampfspiele mögt und gerne online mit oder gegen andere Spieler antretet.

Lohnt sich nicht für euch, wenn ... ihr in Beat 'em Ups Charaktere mit etwas Persönlichkeit oder optischer Abwechslung bevorzugt oder Wert auf Spieltiefe legt, um dauerhaft motiviert zu sein.

Absolver im Test

Soziales Kung-Fu-Experiment

Zero Escape: Zero Time Dilemma (Vita)

Zero Escape ist ein Adventure vom japanischen Entwickler Spike Chunsoft aus dem Jahr 2016. Die Geschichte des Spiels ist zwischen den beiden Adventures Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors und Virtue's Last Reward angesiedelt.

Zero Escape dreht sich um neun Charaktere, die in einen unterirdischen Bunker eingesperrt und dazu gezwungen sind, ein Spiel um Leben und Tod zu spielen. Unsere Aufgabe? Wir müssen sie wieder herausholen, in dem wir uns durch die Puzzles mehrerer Kapitel rätseln.

Lohnt sich, wenn ... ihr ein Faible für Anime habt und eine spannende Geschichte um ein Spiel um Leben und Tod erleben wollt.

Lohnt sich nicht für euch, wenn ... ihr lesefaul seid und keine Geduld für Rätsel und Puzzles habt.

Space Overlords (PS Vita + PS4)

In Space Overlords schlüpfen bis zu vier Spieler in die Rollen der titelgebenden Overlords, um ihren Planeten vom Bösen zu befreien und dabei zwar keine blutige, dafür aber äußerst zerstörerische Rache an den bösartigen Kesedihan zu üben.

Lohnt sich, wenn ... ihr Lust habt, eine Galaxie mit eigenen Planeten im Level-Editor zu erstellen, um sie mit anderen zu teilen und euer Spiel persönlicher zu gestalten.

Lohnt sich nicht für euch, wenn ... ihr Wert auf gute Grafik oder spaßiges Gameplay legt.

Extreme Exorcism (PS3)

Extreme Exorcism steckt uns in ein witziges Geisterschloss, in dem wir mit einer Auswahl an 20 Waffen auf Monsterjagd gehen. Alleine oder im Couch-Koop schießen wir uns in diesem Jump and Run durch 10 Level oder kämpfen im Deathmatch-Modus gegen bis zu drei Freunde.

Lohnt sich für euch, wenn … ihr alleine oder im Koop Lust auf ein humorvolles Jump and Run habt und Fans der Pixel-Optik seid.

Lohnt sich nicht für euch, wenn … ihr Wert auf eine komplexe Story und moderne Grafik legt

Rayman (HD)

Außerdem genannt wird Rayman HD, allerdings gibt es im PlayStation Store nur Rayman sowie Rayman 3 HD. Der Link im offiziellen PlayStation Blog führt zu Rayman Legends.

Wir haben bei Sony für euch nachgefragt, welches Rayman-Spiel es denn nun tatsächlich gratis gibt, und updaten diesen Artikel, sobald wir eine Antwort haben.