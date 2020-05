Gestern hat Sony mit Call of Duty: WW2 überraschend das erste Gratis-Spiel für den Juni enthüllt, das sich PS Plus-Abonnenten schon heute kostenlos herunterladen dürfen. Damit bleibt noch ein weiteres Gratis-Spiel, das Sony enthüllen muss, oder? Das muss nicht sein, denn die Vergangenheit hat gezeigt, dass Sony mitunter auch spendabler sein kann.

PS Plus im Juni: Vielleicht gibt es dieses Mal 3 Gratis-Spiele

In der Regel sind monatlich zwei Spiele im PS Plus-Programm gratis verfügbar, es gibt allerdings auch Ausnahmen. Wie zum Beispiel im Juni 2018, also vor exakt zwei Jahren. Damals enthüllte Sony im Rahmen der E3, dass Call of Duty: Black Ops 3 ebenfalls gratis via PS Plus verfügbar sein wird. Die tatsächlichen Gratis-Spiele für den Juni 2018 (Trials Fusions, XCOM 2) waren da aber schon bekannt.

Damals war die Intention klar, denn mit Black Ops 4 stand der nächste Ableger der Sub-Reihe auf dem Plan und sollte dadurch beworben werden. Im Falle von CoD: WW2 ist das etwas anders, denn aktuell wissen wir offiziell noch nicht, welches Call of Duty uns 2020 erwartet. Die Gerüchte sprechen aber von "CoD: Cold War", viel gemein hätten die beiden Teile damit eher nicht.

Wir haben bei Sony nachgefragt, ob CoD: WW2 zum PS Plus-Lineup im Juni gehört oder als Bonus zu den beiden noch nicht angekündigten Gratis-Spielen dient.

Welche Gratis-Spiele könnten noch kommen? Einige Stunden vor der CoD: WW2-Ankündigung tauchte das Gerücht auf, Marvel's Spider-Man könnte im Juni gratis für PS Plus-User sein. Im britischen PS Store tauchte ein entsprechender Vermerk unter der Standard-Version des PS4-exklusiven Superheldenspiels auf.

PlayStation und Call of Duty mit enger Zusammenarbeit

Die Call of Duty-Reihe pflegt schon seit Jahren eine enge Zusammenarbeit mit der PlayStation-Marke, was sich teilweise in zeitexklusivem Content äußert. Mal sind es nur Items, die PS4-Spieler zuerst bekommen, mal sind ganze Spielmodi wie Special Ops Survival aus Call of Duty: Modern Warfare ein ganzes Jahr lang PlayStation-exklusiv.

Der Grund dafür, warum Sony das erste PS Plus-Gratis-Spiel etwas verfrüht angekündigt hat, scheint der sogenannte Memorial Day zu sein. Das ist ein US-Feiertag, der die gefallenen Soldaten des Landes ehrt. Ein Spiel gratis anzubieten, dass die US-Army des Zweiten Weltkriegs in den Fokus rückt, scheint dafür passend zu sein.

Glaubt ihr, dass uns trotz CoD: WW2 noch zwei Gratis-Spiele erwarten?