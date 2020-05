CoD Warzone-Fans entdecken noch ein Black Ops: Cold War- Easter-Egg

In Call of Duty: Warzone geschehen mysteriöse Dinge: Die Bunker öffnen sich und Spieler finden einen nuklearen Sprengkopf. Darum glauben viele Fans, dass womöglich bald die Map bombardiert und verändert wird. Das ganze könnte mit der Ankündigung des nächsten großen Call of Duty-Spiels für 2020 zusammenhängen, bei dem ein Kalter Krieg-Setting erwartet wird. Jetzt ist ein weiteres Easter-Egg entdeckt worden, dass Black Ops: Cold War anteasen könnte.

Die Black Ops: Cold War-Hinweise in Call of Duty: Warzone verdichten sich

Neues Easter-Egg: Auf der Call of Duty: Warzone Map gibt es einiges zu entdecken. Seit Neuestem auch ein ganz besonderes Easter-Egg auf einem Tisch. Offenbar haben wir es hier mit einem bekannten Killstreak aus der Black Ops-Reihe zu tun, und zwar dem RC-XD.

Dabei handelt es sich um ein Remote Controlled-EXplosive Device, also ein ferngesteuertes Auto mit explosiver Fracht (also einer Bombe) an Bord. In diversen Black Ops-Spielen könnt ihr den Killstreak freischalten und das Ding ins Ziel steuern. Jetzt ist das explosive Spielzeug auch in Warzone aufgetaucht:

Was soll das heißen? Nachdem bereits ein Flugzeug entdeckt wurde, das darauf hindeutet und sich die Gerüchte häufen, glauben immer mehr Fans, dass als nächstes Call of Duty 2020 Black Ops: Cold War angekündigt wird. Das Spiel soll sich um den kalten Krieg drehen und eine Art Soft-Reboot wie Modern Warfare sein.

Darauf könnten zumindest die bisherigen Easter-Eggs in Warzone hindeuten. In dieselbe Kerbe schlägt jetzt anscheinend auch die Tatsache, dass ein RC-XD in Warzone gefunden wurde.

Was bisher geschah: In Warzone scheint sich eine große Veränderung abzuzeichnen. Darauf deuten unter anderem die folgenden Teaser und Rätsel hin.

Das spricht dafür: Warzone soll auch in Zukunft fester Bestandteil des Call of Duty-Franchises bleiben. Das bedeutet, dass auch der nächste Standalone-Titel höchstwahrscheinlich mit dem Battle Royale-Spiel in Verbindung stehen wird. Demnach wäre es nur logisch, dass ein neuer Ableger auch im Battle Royale-Teil angekündigt wird.

Glaubt ihr, dass sich die Warzone-Map bald ändert und wenn ja, wie?