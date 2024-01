PS Plus-Spieler feiern Geheimtipp: 'Inscyption ist ein Genuss'

Inscryption könnt ihr über PS Plus Extra spielen.

Gaming-Abos wie PS Plus sind immer dann am stärksten, wenn beim Stöbern durch die Bibliothek ein Spiel ins Auge sticht, das einen doch unerwartet fasziniert – und das man sonst womöglich komplett übersehen hätte.

Inscryption ist eines dieser Spiele, die man allein aufgrund der ungewöhnlichen Optik schnell abschreibt. Wer dann noch hört, dass hier Deckbuilder- und Roguelite-Gameplay mit Horror geboten wird, kommt schnell zum Entschluss "absolut nichts für mich". Doch wir können euch nur empfehlen, schaut es euch zumindest an. Erst recht, wenn ihr gerade PS Plus Extra abonniert habt.

Aus PS Plus Extra gefischt und keine Sekunde bereut

Dass das Spiel von Entwickler Daniel Mullens über zwei Jahre nach Release wieder im Gespräch ist, liegt an einem Reddit-Thread mit dem Titel "Incryption ist ein Genuss". Redditor rnd765 lobt hier:

Dieses Spiel war eine unerwartete Überraschung. Ich bin beim Durchstöbern des PS Plus [Extra]-Spielekatalogs darauf gestoßen. Ich hatte noch nie etwas davon gehört, aber ich beschloss, es auszuprobieren (5 Sterne/ 4,3k Bewertungen). Chefs kiss* Wenn dir "Slay the Spire" gefallen hat, dann ist das genau das Richtige für dich! In diesem Fall ist es ein Muss.

Einen vagen Blick ins Spiel könnt ihr hier werfen, doch lest unbedingt noch den Rest des Artikels, damit ihr versteht, warum Inscyption so fasziniert:

1:04 Trailer zu Inscryption, dass ihr aktuell auf PS4,PS5, Switch und PC spielen könnt.

Inscyption ist nicht, was ihr denkt

Falls ihr an dieser Stelle gehofft hattet, eine klassische Spielvorstellung zu finden, muss ich euch leider enttäuschen. Doch glaubt mir, es ist besser so.

Auch wenn es so klingt, als würde ich euch empfehlen die "Katze im Sack zu kaufen", würde ich euch selbst bei einem kurzen Abriss zur Story oder gar zum Umfang keinen Gefallen tun. Umso mehr ich euch über Mullins so außergewöhnliches Spiel verrate, umso besser! Nur so viel sei gesagt, Inscyption ist nicht das, was ihr beim Anblick der Trailer vielleicht denkt.

Habt ihr übrigens kein PS Plus, gibt's das Spiel auch für 20 Euro digital auf PS4, PS5, Nintendo Switch und PC.

An dieser Stelle frage ich meist diejenigen von euch, wie ihr Inscryption fandet. Im Fall von Inscryption allerding nur die Bitte, dass ihr euch Eindrücke ebenfalls recht vage haltet. Danke euch!