Das neue PS Plus-Modell ist ab sofort verfügbar und bietet eine große Bibliothek an Bonus-Titeln, die ihr mit der entsprechenden Abo-Stufe zocken könnt. Die monatlichen "Gratis"-Spiele werden mit der Umstellung des Service allerdings keinesfalls abgeschafft.



Im Juli 2022 erwartet ins wie gewohnt eine Auswahl an Spielen, die ihr auch mit dem Essential-Abo bekommt. Offiziell sind diese noch nicht bekannt, aber die Community (via Reddit) hat bereits einige Wunschkandidaten auf Lager.

Alle Infos zum neuen PS Plus-Modell sowie alle Spiele findet ihr übrigens hier:

Wunsch der Community für PS Plus Juli 2022: Nioh 2

Der größte Name, der aktuell in der PS Plus-Community fällt, ist Nioh 2. Team Ninjas Action-RPG wandert wie sein grandioser Vorgänger auf den Spuren von Dark Souls und Co, funktioniert also nach den Regeln der gnadenlosen aber motivierenden FromSoftware-Formel. In Nioh 2 spielen wir einen Samurai und ziehen mit Katana, Speer und Co. in den Kampf gegen fiese Monster aus der japanischen Mythologie.

Wie wahrscheinlich ist das? Es ist sehr gut möglich, dass Nioh 2 tatsächlich früher oder später ins PS Plus-Lineup wandert, schlicht und einfach weil der Vorgänger bereits Teil des PS Plus-Lineups war: Im November 2019 konnten sich Mitglieder nämlich Nioh 1 bei PS Plus sichern.

Wann werden die PS Plus-Spiele des Juli 2022-Lineups verkündet?

voraussichtlicher Termin: Mittwoch, der 29. Juni 2022 *

* voraussichtliche Uhrzeit: 17:30 Uhr (deutscher Zeit) **

** Ab wann sind die neuen Spiele verfügbar? Dienstag, den 5. Juli 2022 (gegen 12 Uhr mittags deutscher Zeit)

*Woher kommt dieser Termin? Die neuen PS Plus-Spiele werden stets am ersten Dienstag des jeweiligen Monats freigeschaltet und sechs Tage vorher angekündigt. Damit ergibt sich diesen Monat eine Ankündigung für den 29. Juni und eine Freischaltung am 5. Juli.

**17:30 Uhr ist die traditionelle Zeit der Enthüllung.

Gibt es schon Leaks? Nein, bislang nicht. Wir sprechen von "bislang", weil die PS Plus-Titel in den vergangenen Monaten bereits fast jedes Mal vorab von der französischen Dealsseite dealabs geleakt worden sind. Sollten die Titel vorher durchsickern, werden wir diesen Artikel updaten.

Welche Spiele wünscht ihr euch für das Juli 2022-Aufgebot?