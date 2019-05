PS Plus Juni 2019 - Fans spekulieren: Dieses PS4-Spiel kommt bei uns

Der Mai neigt sich dem Ende zu und die Bekanntgabe der kostenlosen PS Plus-Spiele im Juni 2019 rückt näher. Wie jeden Monat spekulieren Mitglieder des Service gerade eifrig im Subreddit darüber, welche PS4-Games diesmal womöglich ins Lineup wandern. Aktuell jetzt ein Titel besonders hoch im Kurs.

User sicher: Metal Gear Survive kommt im Juni 2019

Als Favoriten für das (europäische und us-amerikanische) PS Plus-Aufgebot des kommenden Monats wird gerade nämlich Metal Gear Survive gehandelt. Auf Reddit finden sich gerade etliche User-Stimmen, die im nächsten Monat mit dem Survival-Action-Spiel rechnen.

Wie kommen Spieler auf diese Vermutung? Metal Gear Survive ist kein neuer Kandidat in der PS Plus-Gerüchteküche. Bereits letzten Monat kam bei Spielern die Vermutung auf, dass das Konami-Spiel ins Mai-Aufgebot wandert, weil es vorab als Teil des asiatischen Lineups enthüllt wurde.

Im Mai 2019 sind mit Overcooked und dem gefeierten What Remains of Edith Finch in Europa (und den USA) letztendlich aber zwei komplett andere Spiele erhältlich. Deshalb glauben viele Spieler schließlich nun, dass Metal Gear Survive bei uns stattdessen im Juni erscheint.

Ganz unwahrscheinlich ist das nicht: Das wäre nämlich nicht das erste Mal, dass ein PS Plus-Spiel zuerst in Asien und einen Monat später in Europa aufschlägt. Denn asiatische Abonnenten konnten What Remains of Edith Finch bereits im April 2019 herunterladen, europäische PS Plus-User hingegen im Mai 2019.

Nichtsdestotrotz: Die kostenlosen PlayStation Plus-Titel für den Monat Juni 2019 wurden noch nicht offiziell bestätigt. Hierbei handelt es sich lediglich um Spekulation.

Was meint ihr: Welche Spiele erscheinen im Juni für PS Plus?

Metal Gear Survive - Screenshots ansehen