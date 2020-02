Eine Woche müssen wir uns noch gedulden, bis Sony die PS Plus-Spiele für den Monat März 2020 enthüllt. Kurz vor der Bekanntgabe des neuen Lineups geben Mitglieder des Service wie immer ihre Wünsche und Vermutungen ab.

Natürlich seid ihr ebenfalls gefragt: Welche Spiele sollten eurer Meinung nach Teil des März-Lineup werden?

PS Plus-Spiele im März 2020 – Wünsche der Community

Heißer Kandidat: Doom (2016)

Wie schon im letzten Monat ist am meisten genannte Spiel im PS Plus-Subreddit das Doom-Reboot aus dem Jahr 2016.

Die Vermutung, dass der Shooter Teil des nächsten Lineups werden könnte, kommt nicht von ungefähr. Schließlich erscheint im März 2020 der Nachfolger Doom: Eternal, der Kollege Hannes Rossow beim Anspielen sehr begeistert hat.

Darum geht's: In Doom schießen wir uns als Marine durch eine UAC-Forschungsstation auf dem Mars und schroten zahllose typische Seriendämonen wie Revenants, Hellknights und Mancubi zurück in die Hölle. Dabei schwingen wir das übliche Arsenal: Schrotflinte, Chain Gun, Plasmagewehr und BFG.

Ebenfalls gewünscht: Assassin's Creed Ezio Collection

Da es sowohl im Januar als auch im Februar mit mit Uncharted: The Nathan Drake Collection und BioShock: The Collection zwei Spielesammlungen ins PlayStation Plus-Aufgebot schafften, denken einige User nun, dass uns im März eine weitere erwartet.

Unter anderem wird die Assassin's Creed Ezio Collection genannt, die die Spiele Assassin's Creed 2, Assassin's Creed: Brotherhood und Assassin's Creed: Revelations mit aufbereiteter Optik vereint.

Weitere Wünsche der Community:

Batman: Return to Arkham – eine Collection, die Batman: Arkham Asylum und Batman: Arkham City als Remaster enthält

Yakuza 0 – ein Prequel zur Action-Reihe Yakuza, das Ende der 1980er-Jahre in Tokio spielt

Welche Spiele sich GamePro-User im Februar wünschten

Wie jeden Monat fragen wir natürlich auch die GamePro-Community nach ihren Wünschen und Vermutungen. Das habt ihr euch im Februar gewünscht:

Silencer04: "Wäre immer noch für irgendwas in Richtung Soulslike."

"Wäre immer noch für irgendwas in Richtung Soulslike." MeinSenf: "Puyo Puyo Tetris, damit dieses fantastische Smash Off vielen die Überlegenheit von Puyo Puyo gegenüber Tetris demonstrieren kann. Persönlich würde ich mich aber über the inner world freuen. Adventures kann es nie genug geben. [...]§

"Puyo Puyo Tetris, damit dieses fantastische Smash Off vielen die Überlegenheit von Puyo Puyo gegenüber Tetris demonstrieren kann. Persönlich würde ich mich aber über the inner world freuen. Adventures kann es nie genug geben. [...]§ Snake06: "War Order 1888 schon mal drinn? Wäre doch mal an der Zeit^^ Würde ich gerne mal anschauen ohne dafür was zu zahlen(auch wenns nicht viel wäre;))"

Wann werden die PS Plus-Spiele im März 2020 enthüllt?

Voraussichtlich am Mittwoch, den 26. Februar 2020 um 17:30 Uhr. Die PS Plus-Games wandern dann am Dienstag, den 3. März 2020 in den PlayStation Store.

Was für PS Plus-User außerdem interessant ist:

Wer sich die Spiele des PS Plus-Februar-Aufgebots noch nicht heruntergeladen hat, sollte sich also sputen. Die News zur Ankündigung mit ausführlicher Vorstellung aller neuen Spiele findet ihr dann wie immer pünktlich bei GamePro.de.