PS Plus im November 2021: Datum und Uhrzeit der neuen Gratis-Games

Wir stecken inzwischen tief im Herbst. Die Temperaturen werden kälter, und in unseren warmen vier Wänden warten viele tolle Games darauf, von uns gespielt zu werden. Dazu gehören bald auch wieder neue Gratis-Spiele für PS Plus. Schon jetzt wissen wir, wann die PS Plus-Titel für November 2021 enthüllt werden:

voraussichtlicher Termin: Mittwoch, 27. Oktober 2021*

Mittwoch, 27. Oktober 2021* voraussichtliche Uhrzeit: 17:30 Uhr (deutscher Zeit)**

17:30 Uhr (deutscher Zeit)** Freischaltung der November-Spiele im PS Store: Dienstag, den 2. November 2021 (gegen 12 Uhr mittags deutscher Zeit)

*Wie kommen wir auf diesen Termin? Sony gibt die neuen PS Plus-Spiele standardmäßig am letzten Mittwoch des Vormonats bekannt, und 6 Tage später, also am ersten Dienstag des neuen Monats, gehen sie dann im PS Store live.

**17:30 Uhr ist traditionelle die Zeit der Enthüllung: Die Freischaltung erfolgt in der Regel um die Mittagszeit, doch hier kann es zu kleineren Abweichungen kommen. Einen Leak gibt es in diesem Monat bisher nicht, eure Tipps sind also so gut wie unsere.

Sony schenkt euch zusätzlich PSVR-Spiele

Wie immer wird es im November ein PS5-Spiel und zwei PS4-Spiele (die ihr auch auf PS5 zocken könnt) geben. Aber damit ist noch nicht Schluss. Sonys VR-Brille PSVR feiert nämlich Geburtstag, und das nimmt der Publisher zum Anlass, uns zusätzlich zum Standardangebot noch einige VR-Titel zu spendieren.

Auch die kostenlosen Spiele für Playstation VR sind noch nicht bekannt und werden vermutlich gemeinsam mit dem restlichen PS Plus-Lineup am 27. Oktober bekannt gegeben.

Ein Kandidat für die kostenlosen PSVR-Spiele im November ist Astro Bot:

Das sind die Ps Plus-Spiele im Oktober 2021

Bis die neuen Spiele im November freigeschaltet werden, können Abonnent*innen von PS Plus noch die Spiele für den Monat Oktober herunterladen. Diese Titel befinden sich momentan im Aufgebot:

Was hinter den PS Plus-Spielen für Oktober 2021 steckt, und ob sie sich für euch lohnen, könnt ihr in unserem separaten Artikel nachlesen, in dem wir euch die Titel genauer vorstellen.

Lohnt sich ein PS Plus-Abo? Die PS Plus-Spiele könnt ihr nur mit einem kostenpflichtigen Playstation Plus-Abo ohne weitere Zusatzkosten herunterladen. Falls ihr kein PS Plus-Mitglied seid und euch nun fragt, ob sich ein Abo überhaupt lohnt, dann findet ihr alle wichtigen Fragen und Antworten dazu in unserem großen PS Plus-FAQ: Hier stellen wir euch die Vorteile und Preise von PS Plus im Detail vor.