PS Plus Premium-Spiele könnt ihr auch offline zocken, aber ihr braucht trotzdem eine Internetverbindung

Ihr habt bestimmt bereits mitbekommen, dass Sonys Abos-Service künftig in die drei Modelle Essential, Extra und Premium unterteilt wird. Je nachdem, für welche Variante ihr euch entscheidet, stehen euch unterschiedliche Spielebibliotheken zum Download zur Auswahl. Wir verraten euch, wie es bei diesen Titeln aussieht, wenn ihr offline zocken wollt.

Offline spielen

Darum geht es: Die gute Nachricht: Habt ihr eine Extra- oder Premium-Mitgliedschaft, so könnt ihr eure heruntergeladenen Titel aus dem Spiele-Katalog grundsätzlich auch offline zocken. Dafür gibt es aber eine Bedingung: Ihr müsst euch alle sieben Tage verbinden und eure Mitgliedschaft validieren. Das hat Sony im PlayStation-Blog bekanntgegeben.

Damit soll sichergestellt werden, dass eure Mitgliedschaft noch aktiv ist. Für alle Essential-Abonnent*innen ist dieser Schritt übrigens nicht notwendig. Essential gleicht im Prinzip dem "alten" PS Plus und im Gegensatz zu den neuen Modellen, die gegen Aufpreis verfügbar sind, habt ihr keinen Zugriff auf die Spielebibliothek abseits der monatlichen Gratis-Spiele.

Da das neue PS Plus in einigen asiatischen Ländern bereits gestartet ist, kennen wir nun auch weitere Titel des Lineups:

Die Umstellung vom gewohnten PS Plus auf die drei Optionen findet schon bald statt: Ab dem 22. Juni sind diese in Deutschland verfügbar. Seid ihr aktuell Mitglied, so habt ihr ab diesem Termin automatisch das Essential-Abo. Ihr erhaltet nach wie vor die üblichen drei Gratisspiele pro Monat, könnt Multiplayer online spielen und bekommt Zugriff auf den Cloud-Speicher sowie Rabatte.

Mit PS Plus Extra habt ihr zusätzlich zu den Essential-Vorteilen noch Zugriff auf einen umfangreichen Katalog aus PS4- und PS5-Spielen. Mit Premium kommen zu allem, was in den anderen Abos steckt, noch PS1-, PS2- und PSP-Spiele, PS3-Spiele im Cloud-Streaming und Probeversionen von AAA-Titeln dazu. Alle Preise für die Services entnehmt ihr unserem oben verlinkten Info-Artikel.

Werdet ihr mit Extra oder Premium diese Option nutzen oder spielt ihr sowieso nur online?