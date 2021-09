PS Plus Oktober 2021 - Diese Gratis-Spiele für PS4 und PS5 wollen Fans jetzt, und ihr?

Die offizielle Enthüllung der PS Plus-Spiele für den Oktober 2021 findet nächste Woche statt. Wie immer teilen die Mitglieder der PlayStation-Community kurz vor der Bekanntgabe ihre Wünsche, Hoffnungen und Vermutungen im PS Plus-Subreddit.

Aber auch ihr seid gefragt: Welche PS Plus-Spiele wünscht ihr euch für den kommenden Monat?

Der heißeste Kandidat: Nickelodeon All-Star Brawl

Mit Nickelodeon All-Star Brawl erscheint am 05. Oktober 2021 eine Super Smash Bros.-Alternative, aber mit beliebten Cartoon-Figuren wie Spongebob, den Teenage Mutant Ninja Turtles und mehr. Das Spiel ist auf allen Plattformen außer der PlayStation bereits digital vorbestellbar und seit der letzten Charakter-Enthüllung gibt es auch offizielle PlayStation Blog-Posts zu dem Spiel. Die Anzeichen, dass der Titel bei PS Plus kommen könnte, verdichten sich also.

Wie das witzige Prügelspiel ablaufen wird, könnt ihr euch hier anschauen:

Weitere Wünsche und Vermutungen der Community

Weltkriegsshooter auch heißer Kandidat: Neben Nickelodeon All-Star Brawl erscheint am 05. Oktober auch noch der Multiplayer-Shooter Hell Let Loose. Das Spiel hatte erst letztes Wochenende eine Open Beta und ist seitdem auch im PlayStation Store ohne Vorbestellungsmöglichkeit aufgelistet. Weiteres zum Spiel lest ihr hier:

13 0 Mehr zum Thema PS Plus Oktober 2021 - Fans glauben, dieser Shooter ist gratis mit dabei

Wann werden die PlayStation Plus-Spiele des Monats Oktober 2021 enthüllt?

Voraussichtlicher Enthüllungstermin: 29. September (Mittwoch)

(Mittwoch) Voraussichtliche Uhrzeit: um 17:30 Uhr (deutsche Zeit)

(deutsche Zeit) Freischaltung der PS Plus-Spiele: 5. Oktober (Dienstag)

Seid ihr Mitglied des kostenpflichtigen Service, könnt ihr euch die Titel dann ohne weitere Zusatzkosten herunterladen.

Ihr seid kein Mitglied? In unserem großen GamePro-FAQ beantworten wir alle Fragen zu PS Plus.

Gibt es schon Gerüchte zu den Oktober-Spielen von PS Plus?

Noch nicht wirklich: Bisher basieren die Vermutungen nur auf dem Release-Termin der Spiele und ob sie bereits im PlayStation Store zur Vorbestellung bereit stehen. Denn könnt ihr sie jetzt kaufen, dann ist es unwahrscheinlich, dass die Spiele bei PS Plus verfügbar sein werden. Dadurch fallen Alan Wake Remastered, Jett: The Far Shore und Super Monkey Ball: Banana Mania als Gratis-Spiele raus.

Neben den beiden oben genannten Spielen gibt es aber noch zwei weitere Kandidaten, die derzeit nicht vorbestellt werden können und am 05. Oktober 2021 erscheinen:

BPM: Bullet per Minutes (Rogue-like-Shooter gemischt mit Rhythmus-Elementen)

Exophobia (First Person-Shooter im Pixel-Look)

Es bleibt aber erst einmal nur bei Vermutungen. Somit müssen wir also noch bis zur kommenden Woche abwarten. Denn dann werden am 29. September die neuen PS Plus-Spiele offiziell durch Sony bekannt gegeben.

Wie sieht es bei euch aus: Was sind eure Wünsche für das nächste PS Plus-Lineup?