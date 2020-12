Sony lässt euch am 19. und 20. Dezember den Online-Multiplayer von PS4- und PS5-Spielen kostenlos nutzen, ohne dafür ein Abo bei PlayStation Plus zu verlangen. Das bedeutet: Bei allen Spielen, die ihr besitzt, könnt ihr am Wochenende einfach online losspielen. Die Aktion startet und endet nach derzeitigem Informationsstand pünktlich um Mitternacht.

PS Plus: Zu den Abo-Optionen

Was bietet PlayStation Plus?

Sony hofft natürlich darauf, euch durch die Gratis-Aktion Multiplayer-Spiele und damit auch PlayStation Plus schmackhaft zu machen. Der Abo-Service ist für den Online-Multiplayer fast aller PS4- und PS5-Spiele notwendig, mit wenigen Ausnahmen. PS Plus hat aber noch eine ganze Reihe weiterer Vorteile zu bieten, durch die sich das Abo lohnen kann. Hier die wichtigsten:

1. Jeden Monat kostenlose Spiele

Mit PS Plus bekommt ihr jeden Monat mindestens zwei PS4-Spiele, die ihr für die Dauer eures Abos kostenlos spielen könnt. Im Dezember sind mit Just Cause 4, Worms Rumble und Rocket Arena sogar drei Spiele dabei.

2. Exklusive Rabatte

Plus-Mitglieder bekommen in Sales immer wieder zusätzlichen Rabatt auf ohnehin schon reduzierte Spiele und könne so besonders günstige Schnäppchen machen. Es gab auch schon Sales, in denen sie den doppelten Rabatt auf sämtliche Angebote bekommen haben oder die ganz Plus-Mitgliedern vorbehalten blieben.

3. Exklusive Spielinhalte

Mit PS Plus kann man exklusive und kostenlose Spielinhalte wie Skins und Waffen für zahlreiche große Multiplayerhits bekommen, beispielsweise für Fortnite oder für Apex Legends.

4. Share Play

Mit PS Plus könnt ihr Spiele mit euren Freunden teilen. Ihr könnt mit ihnen in Multiplayer-Titeln zusammen spielen oder ihnen in Singleplayer-Spielen die Kontrolle überlassen, auch wenn sie das Spiel nicht besitzen. Mehr dazu erfahrt ihr auf Sonys Info-Seite:

PS Plus: Share Play und wie es funktioniert

5. 100 GB Cloud-Speicher

Mit PS Plus bekommt ihr 100 GB Speicher in der Cloud, um eure Spielstände zu sichern. So könnt ihr auch auf einer anderen Konsole weiterzocken, wenn ihr euch mit eurem Account anmeldet, und seid stets auf der sicheren Seite, ganz egal, was mit eurer eigenen PS4 oder PS5 passiert.

Was kostet PlayStation Plus?

Bei PlayStation Plus habt ihr drei Abo-Optionen: Das Monatsabo für 8,99 Euro, das 3-Monate-Abo für 24,99 Euro oder das Jahresabo für 59,99 Euro. Letzteres ist mit knapp 5 Euro pro Monat also mit weitem Abstand die günstigste Variante, sofern ihr vorhabt, PS Plus sowieso über einen längeren Zeitraum zu nutzen. Hier findet ihr die Abo-Optionen und weitere Infos zu PlayStation Plus:

