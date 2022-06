PS Plus Premium bringt eine Komfort-Funktion, die schon lange überfällig war

Bei uns dauert es noch ein paar Tage, bis das neue PS Plus an den Start geht, in einigen anderen Ländern ist der Service aber bereits angelaufen. Entsprechend wissen wir auch schon einiges darüber, nicht zuletzt viele der Spiele, die es in der Bibliothek für PS Plus Extra und Premium geben wird.

Auch eine kleine aber feine Quality-of-Life Verbesserung ist jetzt aufgetaucht, die in Zukunft dafür sorgt, dass ihr nicht mehr so genau ein Auge auf die Zugänge bei den PS Plus-Spielen haben müsst. (via Pushsquare)

PS5 informiert euch über neue Plus-Spiele

Konkret bedeutet das, dass die PS5 euch benachrichtigt, sobald ein Spiel von eurer Wunschliste zu PS Plus Extra oder Premium hinzugefügt wird. Bislang gibt es diese Option nur für Spiele, die gerade vergünstigt sind, es ist also durchaus eine willkommene Neuerung. Bei einer Bibliothek von über 700 Spielen kann es nämlich gar nicht mal so leicht sein, den Überblick über die Zu- und Abgänge zu behalten. So könnt ihr immerhin informiert bleiben, wenn ein Spiel, das ihr gerne ausprobieren wollt, in den Service wandert und müsst es dann nicht zusätzlich kaufen – zumindest wenn ihr die teureren Modelle PS Plus Extra oder Premium abonniert habt.

Die Liste aller bisher bekannten Spiele findet ihr im Folgenden. Neben den offiziell angekündigten Titeln sind darin auch die Spiele markiert, die beim US-amerikanischen Launch dabei waren:

Aktuell scheint es den Service nur auf der PS5 zu geben, PS4-Besitzer*innen müssen also weiterhin auf Umwegen informiert bleiben. Außerdem geht es wohl explizit um die Spiele auf eurer Wunschliste, ihr werdet also nicht generell über alle Zu- und Abgänge informiert. Es lohnt sich also, eure Liste tatsächlich aktuell zu halten.

Alles Wichtige zu PS Plus

Wie genau das neue PS Plus bei uns dann aussieht, wissen wir ab dem 23. Juni, dann startet der Service nämlich auch in Deutschland. Alle Infos zu Preisen, Spielen und den verschiedenen Modellen von PS Plus findet ihr bis dahin in unserem dedizierten Info-Artikel. Interessiert ihr euch derweil für die aktuellen PS Plus-Spiele, könnt ihr sie hier finden.

Wie sieht es bei euch aus, nutzt ihr die Wunschliste für PlayStation-Spiele oder werdet ihr es in Zukunft tun?