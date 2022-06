PS Plus im Juni 2022: Das sind die neuen Gratis-Spiele für PS4/PS5

Im Juni erwarten euch kurz vor dem Start des neuen PS Plus mal wieder drei Spiele, die ihr euch als Abonnent*innen kostenlos holen könnt. Wie schon die letzten Monate wurden die Titel vorab bereits geleakt, jetzt hat Sony sie auch offiziell bekanntgegeben.

Diese kostenlosen PS Plus-Spiele bekommt ihr im Juni 2022:

Ab wann sind die PS Plus-Spiele im Juni 2022 verfügbar? Die neuen Spiele könnt ihr wie immer ab dem ersten Dienstag des neuen Monats runterladen. Diesmal ergibt sich damit der 7. Juni als Termin, die Freischaltung erfolgt in der Regel um die Mittagszeit, also gegen 12 Uhr. Wir aktualisieren diesen Artikel, sobald die Spiele live sind.

Das ändert sich bei PS Plus: Ende Juni geht der neue PS Plus-Service live, der PS Now mit PS Plus verbindet. Was genau sich ändert und welche Spiele euch die drei Optionen jeweils bieten, findet ihr in der Übersicht:

Das sind die PS Plus-Spiele im Mai 2022

God of War

Plattform: PS4

PS4 Genre: Action-Adventure

Darum geht's: Viele von euch dürften mit dem God of War-Reboot von 2018 bereits vertraut sein, imemrhin handelt es sich dabei um einen der Flagschiff-Titel von Sony. Diesmal führt es den Gott des Krieges zusammen mit Sohnemann Atreus in die Reiche der nordischen Mythologie, wo er sich wieder gegen allerhand übernatürliche Gegner im actionlastigen Kampf zur Wehr setzen muss. Statt mit den bekannten Chaos-Klingen starten wir das Spiel aber diesmal mit Axt und Schild.

Warum God of War für uns zu den absoluten Pflichttiteln auf der PlayStation gehört, das könnt ihr auch in unserem Test nachlesen:

Naruto to Boruto: Shinobi Striker

Plattform: PS4

PS4 Genre: Beat 'em Up

Darum geht's: Naruto to Boruto: Shinobi Striker ist ein klassischer Multiplayer-Brawler mit bekannten Figuren aus dem Naruto-Universum. Ihr könnt zwar auch einige Solomissionen absolvieren, am meisten Spaß werdet ihr im Spiel aber haben, wenn ihr etwa im Horde-Modus gemeinsam die Stadt vor Wellen an Gegnern schützt oder in zwei Mannschaften aus bis zu vier Personen im Team Deathmatch oder Capture the Flag-Modus gegeneinander antretet.

Die ausführliche Wertung zum Spiel findet ihr im GamePro-Test:

Nickelodeon All-Star Brawl

Plattform: PS4

PS4 Genre: Beat 'em Up

Darum geht's: Nickelodeon All-Star Brawl ist ebenfalls ein Beat 'em Up, indem ihr über 20 bekannte Charaktere aus Nickelodeon-Serien in Arena-Kämpfen gegeneinander antreten lassen könnt. Mit dabei sind unter anderem Charaktere aus Spongebob Schwammkopf, Avatar: Herr der Elemente, Danny Phantom und den Teenage Mutant Ninja Turtles.

Holt euch noch die PS Plus-Spiele für den Mai

In wenigen Tagen fliegen die Gratis-Spiele für Mai aus dem Abo-Service, um Platz für die neuen Titel im Mai zu machen. Diesmal ist mit Curse of the Gods auch ein echter Geheimtipp dabei, denn ihr vielleicht nicht auf dem Schirm hattet. Habt ihr euch die Mai-Spiele also noch nicht gesichert, solltet ihr jetzt zuschlagen:

Schnappt euch außerdem die PS Plus Collection für PS5

Falls ihr noch nicht zugeschlagen habt: Wer über ein kostenpflichtiges PS Plus-Abo verfügt und eine PS5 gekauft habt, bekommt im Rahmen der "PS Plus Collection" außerdem ganze 20 PS4-Titel zusätzlich und kann sie auf der Next Gen-Konsole spielen.

PS Plus für PS4 und PS5 - Lohnt sich das Abo?

Die PS Plus-Spiele könnt ihr nur mit einem aktiven PlayStation Plus-Abo ohne Zusatzkosten herunterladen. Falls ihr kein PS Plus-Mitglied seid und euch nun fragt, ob sich ein Abo überhaupt lohnt, dann findet ihr alle wichtigen Fragen und Antworten dazu in unserem großen PS Plus-FAQ: Hier stellen wir euch die Vorteile, Preise und alle weiteren PS Plus-Infos genauer vor.

Was haltet ihr vom PS Plus-Lineup im Juni 2022?