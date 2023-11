PS Plus Premium lässt euch jetzt das beste Spiel des Jahres mehrere Stunden kostenlos zocken

Im PS Plus Premium-Abo sind auch Game Trials enthalten, die wie Gratis-Demos funktionieren.

Wenn ihr ein PS Plus Premium-Abo habt, könnt ihr euch über eine neue Demo freuen: Ihr könnt eines der besten Spiele der letzten Jahrzehnte und für viele Fans das eindeutig beste Spiel des Jahres kostenlos ausprobieren. Das Mammut-RPG ist ein absolutes Ausnahme-Spiel und der neue Genre-Primus, außerdem dürft ihr es jetzt zwei Stunden lang ohne Einschränkungen anspielen, um euch selbst von seinen Qualitäten zu überzeugen. Die Rede ist natürlich von Baldur's Gate 3.

Mit PS Plus Premium könnt ihr Baldur's Gate 3 zwei Stunden lang ohne Zusatzkosten antesten

Darum geht's: Baldur's Gate 3 stößt zum Game Trial-Angebot im PS Plus Premium-Abo dazu. Das gibt allen, die bisher nicht dran glauben wollten, wie gut das Spiel ist, eine Möglichkeit, sich selbst ein Bild davon zu machen – und dem Spiel nach innerhalb von nur zwei Stunden hemmungslos zu verfallen.

So sieht Baldur's Gate 3 aus:

1:38 Baldur's Gate 3. Launch-Trailer zur Veröffentlichung auf der PS5

Wie funktioniert das? Für die kostenlosen Game Trial-Demos müsst ihr über ein PS Plus Premium-Abo verfügen. Dann könnt ihr innerhalb des Katalogs eine ganze Menge an Spielen auswählen und für in der Regel mehrere Stunden ausprobieren. Komplett ohne Einschränkungen, außer eben der zeitlichen.

Die möglichen Titel wechseln und ab und zu werden neue Spiele wie jetzt Baldur's Gate 3 hinzugefügt. Zu den verfügbaren Highlights, die ihr kostenlos anspielen könnt, zählen zum Beispiel Horizon Forbidden West, Cyberpunk 2077, Rollerdrome oder The Last of Us Part 1.

Ist Baldur's Gate 3 wirklich so gut?

Die kurze Antwort lautet: ja. Aber wir haben hier ja Platz. Baldur's Gate 3 schneidet nicht nur auf Metacritic und Co als eines der besten, wenn nicht das beste Spiel des Jahres ab. Es gibt kaum Titel, die überhaupt da ran kommen: Der Metascore von 96 spricht Bände und wird auf dem PC nur von Disco Elysium mit 97 übertroffen. Auch auf PS5 steht BG3 an der Spitze, dicht gefolgt von Elden Ring.

Sorry, Alan Wake 2 und Zelda: Tears of the Kingdom: Ich liebe euch wirklich, immer noch. Aber was in Baldur's Gate 3 an spielerischer Freiheit geboten wird, wie viele Möglichkeiten und versteckte Inhalte es gibt und wie gut sämtliche Quests und Charaktere geschrieben sind, übertrifft nun mal einfach alles, was dieses Jahr sonst noch zu bieten hatte.

Auch wir haben Baldur's Gate 3 im großen GamePro-Test als das beste RPG, das wir je gespielt haben bezeichnet.

Falls ihr mir immer noch nicht glaubt, könnt ihr euch jetzt zum Glück einfach selbst davon überzeugen.

Noch mehr gute Nachrichten: Baldur's Gate 3 erscheint doch noch in einer physischen Edition. Noch dazu in einer Limited Edition mit allerlei coolen Goodies, die obendrein erstaunlich günstig daher kommt. Ein Xbox Series S/X-Release steht ebenfalls aus, aber dazu soll schon sehr bald der Release-Termin verraten werden – im Dezember ist es soweit.

Probiert ihr Baldur's Gate 3 jetzt über die Game Trials aus oder liebt ihr es schon heiß und innig? Falls nicht: Was war euer bestes Spiel des Jahres?