Im Mai 2023 verliert der PS Plus-Spielekatalog 32 Titel, die ihr dann nicht mehr über das Extra- beziehungsweise Premium-Abo spielen könnt. Dafür landen neue Games in den Service. Wollt ihr das eine oder andere Spiel davon zocken, habt aber eine volle Festplatte, solltet ihr unter Umständen schonmal Platz auf eurer PS4 oder PS5 schaffen. Wie viel GB ihr grob braucht, listen wir euch hier auf. (via PlayStation Game Size)

Ab wann sind die neuen Extra/Premium-Titel verfügbar?

Ab dem 16. Mai (Dienstag) zwischen 12 und 13 Uhr

Downloadgröße der PS Plus Extra-Spiele im Mai 2023

Besitzt ihr PS Plus Extra oder Premium, dürft ihr euch auf folgende Spiele freuen:

Bus Simulator 21: Next Stop - 5,515 GB (PS4), TBA (PS5)

Conan Exiles - 104,491 GB (PS4)

Dishonored 2 - 52,397 bis 53,666 GB (PS4)

Dishonored: Death of the Outsider - 28,712 bis 29,345 GB (PS4)

Humanity - 5 bis 10 GB (PS4, PS5)

Lake - 2,847 GB (PS4), 1,163 GB (PS5)

Rain World - 3,360 GB (PS4)

Ratchet & Clank: Rift Apart - 34,553 GB (PS5)

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration - 14,672 GB (PS4)

Rune Factory 4 Special - 5,452 GB (PS4)

Sakuna: Of Rice and Ruin - 6,658 GB (PS4)

Shadow of the Tomb Raider - 25,787 GB (PS4)

Story of Seasons: Friends of Mineral Town - TBA (PS4)

The Evil Within 2 - 29,750 bis 31,803 GB (PS4)

Thymesia - 5,819 GB (PS5)

Tomb Raider: Definitive Edition - 14,401 GB (PS4)

Watch Dogs: Legion - 54,534 GB (PS4), 55,631 GB (PS5)

Wolfenstein: Youngblood - 43,451 GB (PS4)

Ein Highlight aus den neuen Extra-Games ist klar Ratchet & Clank: Rift Apart. In dem PS5-exklusiven Action-Adventure hüpft und schießt ihr euch durch interdimensionale Welten, um einen Roboter-Imperator das Handwerk zu legen. In unserem Test zu Rift Apart verraten wir euch mehr.

16:09 Ratchet und Clank: Rift Apart ist ein Muss für PS5-Besitzer

Downloadgröße der PS Plus Premium-Spiele im Mai 2023

Um die folgenden vier Titel spielen zu können, benötigt ihr PS Plus Premium:

Blade Dancer: Lineage of Light - TBA (PS4, PS5)

Ghostbusters: The Video Game Remastered - 19,435 GB (PS4)

Pursuit Force - TBA (PS4, PS5)

Syphon Filter: Logan’s Shadow - TBA (PS4, PS5)

Egal ob ihr PS Plus Extra oder Premium besitzt, in beiden Abos sind die Essential-Spiele inbegriffen. Die neuen Essential-Titel im Mai sind bereits verfügbar. Mit dabei ist Chivalry 2, wovon viele Spieler*innen sehr angetan sind:

