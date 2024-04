PS Plus Extra/Premium im April 2024: Diese Spiele für PS4 und PS5 wünschen sich Fans - und ihr?

Die Community hat ihre Tipps für den April parat. Und ihr?

In den nächsten Tagen wird angekündigt, welche Spiele dem PS Plus Extra/Premium-Lineup im April zugefügt werden. Wie immer nutzen viele Fans den Zeitpunkt, um ihre Schätzungen abzugeben, welche Titel diesen Monat im Service landen – und natürlich auch, um ihre ganz persönlichen Wünsche zu äußern. Wir verraten euch, welche mögliche Kandidaten am häufigsten genannt wurden.

Der Top-Wunsch der PlayStation Plus-Community: Forspoken

Auf Reddit diskutieren Fans wie jeden Monat über die wahrscheinlichsten Ergänzungen für das Abo und am meisten genannt wird wieder mal Forspoken. Die Community wartet schon lange darauf, dass der Titel bei PS Plus Extra/Premium landet.

Bei der internationalen Kritik kam das magische Open World-Spiel nur mäßig an und auch im GamePro-Test gab es lediglich 65 Punkte für Freys Abenteuer. Trotz Schwächen bei Story und einer einigermaßen leeren Spielwelt kann die Parkour- und Zauber-Action aber natürlich durchaus Spaß machen.

Gerade deshalb finden vermutlich viele PS Plus-Mitglieder, dass sich der Titel gut für einen Abo-Service anbietet, in dem er ohne Zusatzkosten gezockt werden kann.

Darum geht's in Forspoken: Das Action-Adventure dreht sich um eine eigentlich ganz normale junge Frau namens Frey Holland. Die landet jedoch in einer bedrohlichen Fantasy-Welt namens Athia und eignet sich magische Kräfte an.

Näheres über das Spiel erfahrt ihr in unserem Test:

Auf diese weiteren Spiele wartet die Community:

Wann werden die neuen PS Plus Extra/Premium-Spiele im April offiziell enthüllt?

Das dauert nun nicht mehr lange, denn schon am Mittwoch, den 10. April dürfte die offizielle Ankündigung erfolgen. Ihr könnt gegen 17:30 Uhr deutscher Zeit mit dem Update zum neuen Lineup rechnen.

Jetzt wollen wir natürlich auch von euch wissen: Über welche Spiele würdet ihr euch in PS Plus Extra und Premium im April ganz besonders freuen?