PS Plus Premium-Mitglieder können ab sofort eine leichte Platin-Trophäe bekommen

Im Dezember 2022 sind eine Handvoll neuer Spiele in das PS Plus-Angebot aufgenommen worden. PS Plus Premium-Mitglieder können sich außerdem über vier zusätzliche Spiele freuen, auf die andere PS Plus-Mitgliedschaften verzichten müssen. Hinter einem der Titel verbirgt sich eine leicht zu verdienende Platin-Trophäe, denn um sie zu bekommen, müsst ihr das Spiel einfach nur spielen.

Pinball Heroes gibt leichte Platin-Trophäe

Bei dem Spiel handelt es sich um den Flipper-Simulator Pinball Heroes. In dem Titel könnt ihr auf unterschiedlichen Flippern zocken, um den größtmöglichen Punkte-Highscore abzusahnen.

Wie bekomme ich die Platin-Trophäe? Es ist im Gegensatz zu anderen Spielen wie God of War: Ragnarök wirklich leicht, an die Platin-Trophäe zu kommen. PSNProfiles verrät mit einer Liste aller erhältlichen Trophäen, wie wir an die begehrte Platin kommen.

Alles, was wir tun müssen, ist einfach zu spielen. So müssen wir beispielsweise jeden Flipperautomaten einmal gespielt haben. Hinzu kommen die folgenden Aktivitäten:

10 mal den Tisch kippen

50 mal beide Flipper gleichzeitig treffen

50 mal einen Ball versenken

Fünfmal den Ball vom Flipper abprallen lassen, ohne zu flippen

Das war’s. Mehr müssen wir nicht tun, um an die Platin-Trophäe zu kommen. PS Plus Premium-Mitglieder müssen also nur ein wenig daddeln und jeden Flipperautomaten einmal spielen, um an die Trophäe zu kommen.

Das ist Pinball Heroes

Ursprünglich erschien Pinball Heroes für PSP, doch für die PS4- und PS5-Version wurden einige Optimierungen vorgenommen. Dazu zählen optimiertes Rendering, Rücklauf, schnelles Speichern und benutzerdefinierte Videofilter.

Die Steuerung soll eingängig und sehr leicht zu lernen sein, doch für den Highscore ist Geschicklichkeit gefragt. Im Spiel ist es sogar wie im echten Leben möglich, den Tisch kurz anzuheben, um das Ausscheiden einer Kugel doch noch zu verhindern.

Welche Platin-Trophäe fandet ihr bislang am leichtesten zu verdienen?