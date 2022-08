Retro-Spiele sind für Chris eine ganz besondere Leidenschaft. Von aktuellen Titeln ist er momentan arg übersättigt, der Blick in eine unbekümmerte Zeit, in der noch nicht jede Mechanik bis ins Detail auf Hochglanz poliert wurde, löst bei ihm hingegen eine kindliche Freude sondergleichen aus. Besonders im Bezug auf die PlayStation, da er bis zur PS4 nie eine Sony-Konsole besessen hat. Umso ärgerlicher ist für ihn, wie lieblos Sony mit seiner Geschichte umgeht. Er möchte das Angebot in PS Plus Premium ja wirklich lieben, aber immer wieder stolpert er über Mängel, die ihm den Spielspaß rauben.