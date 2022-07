PS Plus Premium hat ein geheimes Bonus-Spiel erhalten

Die Zugänge für Sonys Klassiker-Bibliothek, auf die ihr mit einem Abo bei PS Plus Premium Zugriff bekommt, halten sich in diesem Monat in Grenzen. Bisher waren nur die PSP-Spiele No Heroes Allowed! und LocoRoco Midnight Carnival als neue Retro-Titel von Sony kommuniziert worden. Still und heimlich hat das PlayStation-Team aber ein weiteres Spiel hinzugefügt, das ihr – eine aktive Mitgliedschaft vorausgesetzt – sofort zocken dürft.

Hier habt ihr einen Überblick mit allen Neuzugängen und Abgängen im Juli:

Das sind die neuen (Retro-)Spiele bei PS Plus im Juli

Das Bonus-Spiel: Bei dem überraschenden Neuzugang handelt es sich um den PSP-Puzzler Echoshift. Vielleicht habt ihr euch schon durch den Klassiker-Katalog gezockt und seid dabei auf Echochrome gestoßen – Echoshift ist ein geistiger Nachfolger des Titels.

Genau wie beim Vorgänger geht es darum, Level in einem bestimmten Zeitlimit abzuschließen. Dies ist beim ersten Versuch aber nicht möglich. Stattdessen manipuliert ihr die Stage und erschafft am Ende ein sogenanntes Echo. Jetzt könnt ihr das Level beim nächsten Versuch in der vorgegebenen Zeit abschließen, während euer Doppelgänger euch den Weg bereitet. Logischerweise werden die Aufgaben immer komplexer und ihr müsst im Laufe des Spiels mehrere Echos erstellen, um sie zu lösen.

Hier seht ihr den offiziellen Trailer:

Die anderen PSP-Titel: Auch die anderen Klassiker in diesem Monat bieten interessante Konzepte. In No Heroes Allowed! schlüpft ihr in die Rolle des Bösen. Nervige Helden versuchen euch zu besiegen, und ihr müsst im Tower-Defense-Stil einen möglichst sicheren Korridor schaffen, um die Helden von eurem Bösewicht fernzuhalten.

Zu guter Letzt haben wir noch LocoRoco Midnight Carnival. Wer schon einmal einen LocoRoco-Titel gespielt hat, wird sich hier direkt heimisch fühlen. In 16 kreativen Leveln hüpfen wir mit dem gelben Blob durch die Gegend, weichen Fallen aus und sammeln Boni ein. Der Musik kommt dabei eine ganz besondere Rolle zu.

Retro-Angebot insgesamt enttäuschend: Leider ist selbst mit den Neuzugängen das Aufgebot an PSP-Spielen bei PS Plus Premium noch sehr überschaubar. Schon das Launch-Angebot an Spielen für die PS1, PS2 und PSP konnte quantitativ nicht jeden überzeugen, besonders da beliebte Titel noch fehlen.

Zumindest für die PS4 und PS5 sind einige interessante neue Titel hinzugefügt worden. Unter anderem gibt es gleich fünf Assassin's Creed-Spiele und Final Fantasy 7 Remake Intergrade. Bei Letzterem liegt jedoch ein Problem mit dem Zugang zum Intermission-DLC vor.