PS Plus Premium: Sorry, ihr werdet auf eurer PS4 keine PS5-Spiele streamen können

Heute startet das neue PS Plus in einigen asiatischen Ländern, und pünktlich zum Launch hat Sony die wichtigsten Fragen zu dem Service geklärt. Eine dieser Fragen betrifft das Streaming, denn in der höchsten Stufe - PS Plus Premium - könnt ihr PlayStation-Spiele zocken, ohne sie zuvor herunterzuladen. Bedeutet das also, wir dürfen PS5-Exclusives in Zukunft auf einer PS4 spielen? Die Antwort ist leider "nein"– zumindest vorerst.

Deshalb sind PS5-Titel nicht Teil des Streaming-Angebots von PS Plus Premium

Das ist neu: Microsoft hat vor einiger Zeit Cloud-Streaming für den Game Pass eingeführt. Dank der Funktion können wir zum Beispiel auf einer Xbox One Spiele für die aktuelle Konsolen-Generation zocken, für die wir eigentlich eine Xbox Series X/S hätten kaufen müssen. Bei PS Plus Premium ist das aber erst einmal keine Option, denn Sony stellt in einem FAQ klar, dass PS5-Titel nicht gestreamt werden können – egal auf welcher Plattform.

Warum ist das so? Gründe nennt das Unternehmen keine. Möglicherweise könnten hinter der Entscheidung technische Schwierigkeiten stecken, denn auch im Xbox Game Pass kann nicht jeder Titel gestreamt werden. Die Technologie ist einfach noch immer nicht vollends ausgereift.

Ein anderer Grund könnte jedoch sein, dass Sony die Verkäufe der PlayStation 5 nicht kannibalisieren möchte, indem Exklusiv-Titel via Stream auch auf der PS4 oder dem PC genutzt werden können. Das ist allerdings nur eine Vermutung.

Hoffnung für die Zukunft: Da die Technik im Streaming-Bereich immer besser wird, könnten in Zukunft irgendwann auch PS5-Spiele bei PS Plus Premium zum Streamen bereit stehen. Tatsächlich ist das sogar sehr wahrscheinlich. Wie lange das dauern wird, können wir jedoch nicht sagen.

Der neue Service hat auch einen Trailer:

Welche Spiele kann ich mit PS Plus Premium streamen?

Nochmal zusammengefasst: Grundsätzlich können Spiele für die PS4, PS2, PS1 und den PSP sowohl gestreamt als auch heruntergeladen werden. PS3-Titel können hingegen nur gestreamt werden, da Sony bisher keinen Weg gefunden hat, die Bibliothek der Konsole nativ auf anderen Systemen zum Laufen zu bringen. Spiele von der PS5 können vorerst nur heruntergeladen werden.

Angebot wirkt noch ein wenig chaotisch: Manche Spiele könnten also nur heruntergeladen werden und andere nur gestreamt werden. Doch damit ist noch nicht Schluss. Sony hält sich zudem offen, dass auch Spiele aus der Klassiker-Bibliothek zum Launch von PS Plus Premium eventuell nicht oder zumindest noch nicht gestreamt werden können. Es wird also von Beginn an Wartungsarbeiten für den Service geben.

Hattet ihr gehofft, auf der PS4 oder dem PC PS5-Titel zocken zu können?