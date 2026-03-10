Fortnite erhöht Preise für V-Bucks: Skins werden schon sehr bald bis zu 20% teurer

Maximilian Franke
10.03.2026 | 16:25 Uhr

Die Preise für V-Bucks in Fortnite werden teurer. Das hat Entwickler Epic Games offiziell auf der eigenen Website bekannt gegeben. Außerdem ändern sich auch die Kosten für den Battle Pass und andere Pässe. Wir fassen die wichtigsten Infos zusammen.

Das sind die neuen Preise für V-Bucks

Ab dem 19. März gelten die neuen Preise. Ihr habt also noch etwas mehr als eine Woche Zeit, um von den günstigeren, aktuellen Preisen zu profitieren – falls ihr ohnehin vorhattet, euch demnächst V-Bucks zu kaufen (via Epic Games).

Die neuen Werte seht ihr hier:

Das sind die neuen V-Buck-Preise ab dem 19. März 2026. Das sind die neuen V-Buck-Preise ab dem 19. März 2026.

Während die numerischen Preise pro Paket identisch bleiben, verringert sich die Menge an V-Bucks, die ihr dafür bekommt – wodurch die Premiumwährung effektiv teurer wird.

Die rechts angegebenen "Epic-Belohungen" entsprechen 20 Prozent des Betrages. Ihr erhaltet sie zurück, wenn ihr Käufe in Fortnite, Rocket League oder Fall Guys über den Epic Store tätigt. Das gilt auch für V-Bucks, allerdings könnt ihr das Guthaben auch wieder nur innerhalb des Epic-Kosmos ausgeben.

Video starten 0:35 Fortnite: Trailer zum Valentinstagsevent "Love & Legends

Was ändert sich beim Battle Pass?

Der Preis des Battle Passes und des Battle Pass-Pakets mit den ersten 25 Stufen wird im Preis angepasst, bleibt allerdings im Wert stabil:

  • Battle Pass NEU: 800 V-Bucks (vorher 1.000)
  • Battle Pass-Paket NEU: 2.600 V-Bucks (vorher 2.800)

Er bleibt demnach mit 8,99 Euro in Echtgeld genauso teuer wie vorher und ihr könnt euch auch weiterhin den nächsten Battle Pass refinanzieren. Für Skins und andere Premium-Shop-Items gilt das allerdings sicherlich nicht. Hier werdet ihr mehr Euros blechen müssen, um auf die nötigen Preise zu kommen.

Auch die Werte für andere Pässe ändern sich:

  • OG Pass kostet neu 800 V-Bucks (vorher 1.000)
  • Musik-Pass kostet neu 1.200 V-Bucks (vorher 1.400)
  • LEGO-Pass kostet neu 1.200 V-Bucks (vorher 1.400)
Warum erhöht Epic die Preise?

Dazu schreibt der Konzern kurz und knapp: "Die Betriebskosten von Fortnite sind stark gestiegen, weshalb wir die Preise erhöhen müssen, um die steigenden Kosten decken zu können".

Was haltet ihr von den Preiserhöhungen bei Fortnite?

