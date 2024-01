PS Plus Premium/Extra verliert bald eins der besten Horrorspiele überhaupt

Resident Evil 7 ist auf jeden Fall ein Horrorspiel, das sich lohnt.

Die Frage, welches das beste Resident Evil-Spiel überhaupt ist, birgt viel Diskussions-Potenzial. Bei der Frage, welches das gruseligste Resi aller Zeiten ist, herrscht da schon deutlich mehr Einigkeit. RE7 erfand die Reihe mit der Egoperspektive und einem viel stärkeren Horror-Fokus gewissermaßen neu.

Damit tut sich der Überlebenskampf im ländlichen Baker-Haus hervor und hat sich einen Platz unter den besten Horrorspielen überhaupt verdient. Falls ihr den Titel noch nicht kennt oder gerade Grusel-Kost braucht, ist jetzt noch Zeit, ihn mit PS Plus Extra/Premium ohne Zusatzkosten zu spielen. Bald verabschieden sich die Bakers aber aus dem Service.

Resident Evil 7 jetzt noch in PS Plus zocken, es lohnt sich

Wann verlässt RE7 PS Plus Premium/Extra? Der Titel verlässt das Abo nächsten Monat, also vermutlich am 20. Februar.

Neben Resident Evil 7 verlassen noch 9 weitere Spiele PS Plus:

Ace Combat 7: Skies Unknown

I Am Setsuna

Hue

Lost Sphear

Lost Words: Beyond the Page

Oninaki

Tacoma

Tekken 7

Thomas Was Alone

3:36 Resident Evil 7 - Launch Trailer zeigt die Schrecken des Baker-Anwesens - Launch Trailer zeigt die Schrecken des Baker-Anwesens

Darum geht's in Resi 7: "Suche nicht nach mir", lautet die Anweisung der verschollenen Mia Winters an ihren Mann Ethan. Aber als dieser die Videobotschaft bekommt, will er natürlich nach guter alter Horror-Tradition nicht hören und setzt sich ins Auto.

Seine Reise führt ihn auf ein verwahrlostes Grundstück in einem sumpfigen Wald, wo er dann doch unerwartet schnell auf die Vermisste trifft. Da gibt es nur ein Problem: Irgendwas stimmt ganz und gar nicht mit Ethans Ehepartnerin und die Begegnung nimmt ein ziemlich blutiges Ende, bei dem er nicht nur eine Hand, sondern auch Mia erneut verliert.

Einen echten Survialhelden hält das aber nicht von seiner Mission ab: Ethan irrt weiter durch die dunklen Gänge, macht Bekanntschaft mit den wenig gastfreundlichen Hausbesitzern, den Bakers, und trifft schließlich auch auf Leichensäcke und Monster.

Wie von der Reihe gewohnt, müssen wir Waffen sowie Schlüsselgegenstände suchen, bei Kämpfen mit Munition und Heilung haushalten und das ein oder andere Rätsel lösen. Auch Bosse stellen sich uns gelegentlich in den Weg.

Resident Evil 7 ist dabei nicht nur für Fans der Reihe interessant, weil der Titel nicht so stark auf überdrehte Action setzt. Das heißt nicht, dass die in dem Spiel überhaupt nicht zu finden ist, aber sie ist zugunsten des Gruselfaktors deutlich zurückgefahren. Dem kommt natürlich auch die frische Egoperspektive entgegen.

Werdet ihr euch das Spiel noch vornehmen?