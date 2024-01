PS Plus im Februar 2024: Neue Essential-Games für PS4/PS5 im Anmarsch, das sind Datum und Uhrzeit

Die PS Plus Essential-Spiele für den Monat Februar 2024 lassen nur noch wenige Tage auf sich warten.

Schon bald gibt Sony die neuen PS Plus-Spiele bekannt, die sich alle Mitglieder des Service im Februar 2024 ohne weitere Zusatzkosten herunterladen können. Und ein Spiel steht sogar bereits fest.

PS Plus im Februar 2024 - Datum und Uhrzeit der Bekanntgabe der Essential-Games

voraussichtlicher Termin: Mittwoch, der 31. Januar 2024 *

* voraussichtliche Uhrzeit: 17:30 Uhr (deutscher Zeit) **

** Ab wann sind die neuen Spiele verfügbar? Dienstag, den 06. Februar 2024 zwischen 12 und 13 Uhr mittags (deutscher Zeit)

*Wie kommt es zu diesem Termin? Die PlayStation Plus-Spiele werden standardmäßig am ersten Dienstag des Monats veröffentlicht. Und den Mittwoch in der Woche davor erfolgt stets die Enthüllung. Damit ergibt sich für diesen Monat eine Enthüllung am Mittwoch, den 31. Januar und eine Freischaltung am Dienstag, den 6. Februar im PlayStation Store.

**17:30 Uhr ist die Zeit, zu der Sony die neuen PS Plus-Spiele in der Vergangenheit stets enthüllt hat.

Erstes Essential-Spiel für Februar 2024 bereits enthüllt

Ein Essential-Spiel, das im Februar 2024 zur Bibliothek dazustoßen wird, ist bereits bekannt: Square Enix' kunterbunter Party-Shooter Foamstars wird am 6. Februar erscheinen und direkt zum Service dazustoßen. Den Trailer dazu seht ihr hier:

2:09 Foamstars spielt sich wie Splatoon - nur auf PS5 und mit Schaum statt Farbe

Das sind die PS Plus Essential-Spiele des Monats Januar 2024

Bis dahin könnt ihr euch noch die PS Plus Essential-Games des aktuellen Monats herunterladen. Dafür habt ihr noch bis zum 6. Januar 2024 (mittags) Zeit.

Alle Januar-Titel im Überblick:

Was hinter den aktuellen Essential-Games steckt und für welches Spiel sich der Download lohnt, erfahrt ihr in unserer Übersicht, in der wir euch die PS4-/PS5-Titel etwas genauer vorstellen:

Alle wichtigen Infos zum PlayStation Plus-Abo

Ihr habt kein PlayStation Plus-Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony findet ihr in unserem ausführlichen Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten Übersicht beantworten wir für euch die wichtigsten Fragen sowie Preise und Vorteile der drei unterschiedlichen Abo-Modelle (PlayStation Plus Essential, Extra und Premium).

Und jetzt seid ihr gefragt: Welche Spiele wünscht ihr euch für das kommende PS Plus-Essential-Aufgebot und warum? Wir sind sehr auf eure Antworten gespannt!