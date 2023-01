PS Plus Premium/Extra im Januar: 13 neue Bonus-Spiele ab heute verfügbar

Nicht nur Mitglieder von PS Plus Essential bekommen im Januar 2023 eine Handvoll neuer Bonus-Games, sondern auch alle Spielerinnen und Spieler, die PS Plus Extra und Premium abonniert haben. Am heutigen Dienstag werden die neuesten Spiele der beiden teureren PS Plus-Tiers freigeschaltet.

PS Plus im Januar 2023 Das sind die neuen Titel für Extra und Premium:

Diese Klassiker bekommt ihr ab dem 17. Januar mit PS Plus Premium:

Zu welcher Uhrzeit werden die Spiele freigeschaltet? Eine offizielle Uhrzeit ist nicht bekannt, allerdings dürften die Spiele aus der oberen Liste zwischen 12 und 13 Uhr im PS Store für alle zum kostenlosen Download bereitstehen, die PlayStation Plus Extra oder Premium abonniert haben.

Die Highlights in der Trailer-Show

Zu den Highlights in diesem Monat zählt nicht nur das stylische Hack&Slay Devil May Cry 5, sondern auch die spaßige Koop-Zombie-Ballerei Back 4 Blood im Stile von Left 4 Dead. Und wer auf emotionale Geschichten steht, sollte sich Life is Strange und das Preqel Life is Strange Before the Storm nicht entgehen lassen.

Devil May Cry 5:

4:35 Devil May Cry 5: Launch-Trailer und Inhalte der Special Edition

Back 4 Blood:

0:58 Back 4 Blood: Das neue Left 4 Dead mit anderem Namen stimmt auf den Release ein

Life is Strange:

1:57 Life is Strange - Debüt-Trailer zum Adventure

Welche PS Plus-Essential-Spiele gibt es im Januar 2023?

Seit Anfang Januar sind folgende Titel bei PS Plus Essential verfügbar. Diese könnt ihr euch herunterladen, wenn ihr über das Essential-, Extra-, oder Premium-Abo verfügt:

Für wen sich der Download lohnt und für wen nicht, erklären wir euch in diesem Vorstellungs-Artikel genauer:

24 3 Mehr zum Thema PS Plus Essential für Januar 2023: Das steckt hinter den neuen Gratis-Games

Alles zum neuen PS Plus-Modell

Seid ihr selbst noch unsicher, welches PS Plus-Modell für euch das richtige ist, findet ihr in unserem Info-Hub alle wichtigen Infos zu PS Plus inklusive der wichtigsten Fragen, sowie Preise und Vorteile der verschiedenen Modelle. Wollt ihr wissen, welche Titel noch in der Klassiker- und Spielebibliothek zu finden sind, haben wir hier die komplette Übersicht aller Spiele in PS Plus Extra/Premium.

Auf welches der neuen Titel für Extra/Premium freut ihr euch besonders?