Große Aufräumaktion bei PS Plus: Bald werden euch ganze 25 Bonus-Spiele weggenommen

Diese Spiele verlassen PS Plus im Mai.

Bei PS Plus herrscht das Motto "Geben und Nehmen": Im Mai kommen nicht nur neue Bonus-Titel zum kostenpflichtigen Service hinzu, sondern es werden auch welche aus der Bibliothek der Extra- und Premium-Abostufen entfernt. Welche das sind, hat Sony in der "Last Chance to Play"-Sektion von PS Plus bestätigt (via Pushsquare).



Und diesmal sind's sogar richtig viele – 25 um genau zu sein, darunter eine Handvoll älterer Final Fantasy-Titel.

Diese PS Plus-Spiele verlassen Extra/Premium im Mai 2024

Wann sind die Spiele weg? Am 21. Mai 2024 verlassen folgende Titel den Service:

Abzu (PS4)

Adr1ft (PS4)

How to Survive 2 (PS4)

The Artful Escape (PS5, PS4)

Ashen (PS4)

Last Stop (PS5, PS4)

I Am Dead (PS4, PS4)

Absolver: Downfall (PS4)

My Friend Pedro (PS4)

The Messenger (PS4)

Jotun (PS4)

Sundered (PS4)

World of Final Fantasy (PS4)

This Is the Police (PS4)

This Is the Police 2 (PS4)

Elex (PS4)

Monster Jam Steel Titans 2 (PS4)

Minit (PS4)

Observation (PS4)

Final Fantasy 9 (PS4)

Final Fantasy 7 (PS4)

Final Fantasy 8 Remastered (PS4)

Final Fantasy 12: The Zodiac Age (PS4)

Final Fantasy 15: Royal Edition (PS4)

Final Fantasy 10|10-2 HD Remaster (PS4)

Diese Spiele gibt es bei PS Plus im April 2024

Alle PS Plus Essential-Spiele im April 2024 findet ihr hier in der Übersicht:

Wann werden die PS Plus-Spiele im Mai 2024 enthüllt?

Aber wie gesagt: Im Mai fügt Sony natürlich auch wieder neue Bonus-Titel hinzu.

Die Essential-Spiele des kommenden Monats werden diesmal am 1. Mai 2024 enthüllt. Am Dienstag, den 7. Mai können die Titel dann aus der PS Plus-Sektion des PS Stores mit entsprechendem Abo ohne weitere Zusatzkosten heruntergeladen werden.

Die Mai 2024-Titel für Extra und Premium folgen dann etwas später. Am 15. Mai erfolgt die offizielle Bekanntgabe. Und am 21. Mai stehen sie zum Download bereit.

