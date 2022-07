PS Plus Premium: Der erste Titel fliegt schon morgen - Bei diesen Spielen müsst ihr euch beeilen

Das neue PS Plus ist seit einigen Tagen endlich auch in Deutschland verfügbar. Wie ihr vermutlich mitbekommen habt, gibt es neben PS Plus Essential, das dem bisherigen Abo entspricht, zwei weitere Stufen: Extra und Premium. Mit den beiden teureren Abos erhaltet ihr neben den üblichen Gratis-Spielen auch Zugriff auf eine große Bibliothek an Titeln für die PS4 und PS5. Genau wie beim Game Pass gibt es aber jeden Monat nicht nur Zuwachs, sondern es fliegen auch Spiele aus dem Service raus – und schon morgen geht es los.

Diese Spiele verlassen PS Plus Extra/Premium im Juli

Shadow Warrior 3 – 5. Juli

Mit Shadow Warrior 3 verabschiedet sich tatsächlich schon morgen, weniger als zwei Wochen nach dem Neustart von PS Plus, das erste Spiel. Der First-Person-Shooter von Flying Wild Hog und Devolver Digital erschien am 1. März als Launch-Titel bei PS Now und schaffte den Übergang zu PS Plus Extra und Premium – wenn auch nur für kurze Zeit. Um den Titel zu beenden, reicht die Zeit vermutlich nicht mehr, aber zumindest könnt ihr Shadow Warrior 3 heute noch ausprobieren.

Syberia – 19. Juli

Am 19. Juli folgt das Abenteuer-Spiel Syberia. Wenn ihr Point&Click-Titel und eine packende Geschichte mögt, dürfte der Titel etwas für euch sein. Die Serie hat inzwischen vier erfolgreiche Ableger und mit Syberia fing alles an. In den Stiefeln von Anwältin Kate Walker dürft ihr quer über den Globus reisen, um nach lebenden Mammuts zu suchen. Syberia könnt ihr in zehn Stunden durchspielen und ihr habt ja noch gut zwei Wochen Zeit, bevor es aus dem Abo-Service fliegt.

Diese Spiele haben ebenfalls ein Ablaufdatum: Immerhin scheint es im Juli nur die beiden genannten Abgänge bei PS Plus zu geben. Allerdings wissen wir noch von zwei weiteren Titeln, dass sie den Service relativ zeitnah verlassen werden: Rockstars Western-Abenteuer Red Dead Redemption und Red Dead Redemption 2. Bei RDR 2 ist es bereits am 20. September so weit, der erste Teil reitet rund einen Monat später, am 17. Oktober, in den Sonnenuntergang und nimmt den Standalone-DLC Undead Nightmare gleich mit (via Gamerant).