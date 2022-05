PS Plus: Trophäenjäger können bei PS1-Klassikern teils doppelt absahnen

Das neue PS Plus steht in den Startlöchern. Nach und nach erfahren wir immer mehr Details über das neue PlayStation-Abo. Zum Beispiel gehen jetzt einige Trophäenlisten für ältere Spiele online, die ihr mit dem PS Plus Premium-Abo spielen könnt. Jetzt steht fest: Es wird nicht für alle PS1-Titel Trophäen geben, aber bei manchen dürft ihr sie sogar doppelt einheimsen, und zwar auf PS4 und auf PS5.

PS Plus: Noch mehr Trophäenlisten für PS1-Klassiker aufgetaucht

Darum geht's: Mit dem neuen PS Plus halten auch Abstufungen Einzug, die euch Zugriff auf PS1-, PS2-, PS3-, PS4- sowie PS5-Spiele geben. Das volle Programm bleibt allerdings der kostenintensivsten Version namens PS Plus Premium vorbehalten. Dann dürft ihr zum Beispiel auch PS1-Klassiker spielen und PS3-Titel streamen. Welche Spiele dabei sind, könnt ihr in diesem GamePro-Artikel nachlesen:

104 6 PS Plus Premium: Alle bisher bekannten Spiele für den neuen Service

Neue Trophäenlisten: Bei dem 23 Jahre alten PS1-Spiel Syphon Filter gibt es dank des neuen PS Plus Premium-Abos sogar Trophäen, wie wir vor Kurzem berichtet haben. Jetzt kristallisiert sich heraus, dass das auch bei einigen anderen Titeln der Fall sein wird – allerdings nicht bei allen. Laut Sonys PlayStation Blog ist das für Entwicklerstudios eine rein optionale Entscheidung.

Bei einigen Spielen wird das aber durchaus der Fall sein und nun gibt es bereits einige weitere Listen mit neuen Trophäen für alte Spiele. Da wäre zum Beispiel Wild Arms, das eine umfangreiche Liste voller Trophäen aufweisen kann, wenn es dank PS Plus auch auf PS4 und PS5 läuft. 38 Stück erwarten euch insgesamt. Die folgenden Titel haben laut der normalerweise gut informierten Achievements-Seite Exophase bereits bestätigte Trophäenlisten (via Destructoid):

Doppelt hält besser: Besonders interessant dürfte speziell für Trophäenjäger*innen sein, dass all diese Titel euch gleich einen doppelten Trophäenregen bescheren, wenn ihr sie sowohl auf PS4 als auch auf PS5 durchspielt. Die Trophäenlisten sollen jeweils separat sein und können dann gleich doppelt abgegriffen werden. Ihr solltet allerdings noch Vorsicht walten lassen, bis es dazu auch noch eine Bestätigung von offizieller Seite gibt.

Was haltet ihr von neuen Trophäen für alte Titel? Holt ihr euch dann die doppelten Listen?