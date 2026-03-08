"Sony sollte dich einstellen" - PlayStation-Fan baut eigene Website, mit der ihr einfacher PS Plus-Spiele finden und vergleichen könnt

Die Website ist schon jetzt live und wirklich ein Geschenk des Himmels.

Jonas Herrmann
08.03.2026 | 17:29 Uhr

Ein PlayStation-Fan hat ein sehr praktisches Tool für PS Plus gebastelt. Ein PlayStation-Fan hat ein sehr praktisches Tool für PS Plus gebastelt.

Der Spiele-Katalog von PlayStation Plus Extra und Premium bietet ein paar echte Highlights. Leider ist es oft gar nicht so einfach, passende Spiele zu finden. Ein Fan war davon so genervt, dass er gleich eine komplette Website gebaut hat.

Die PS Plus-Website eurer Träume

Alle PS Plus-Abonnent*innen bekommen jeden Monat eine Auswahl an Games, die ohne zusätzliche Kosten gespielt werden können. Auf den Stufen Extra und Premium kommt auch noch der Zugriff auf einen umfangreichen Spielekatalog hinzu.

Video starten 55:50 Banger oder Bruchlandung: Zwischen God of War Remake und der großen PlayStation-Leere

Dieser Spielekatalog ist auch das wichtigste Argument für die teureren Abostufen. Bei all den verfügbaren Spielen kann man aber schnell den Überblick verlieren. Sony bietet zwar sowohl auf der Konsole als auch im Browser und der App einen Überblick, der lässt aber in vielen Fällen zu wünschen übrig.

Dieser Meinung ist zumindest der Reddit-User "agigas". Er schreibt in einem neuen Post, dass er das Durchsuchen des Katalogs immer als unnötig mühsam und umständlich empfunden hat.

Aus genau diesem Grund fing er an, sich ein eigenes Tool zu basteln, das er jetzt in eine vollständige Website umgewandelt hat: PS Plus Explorer.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Die Seite bietet zahlreiche Filtermöglichkeiten, wird automatisch um neue Spiele ergänzt und steckt voller spannender Zusatzinfos zu den einzelnen Titeln. Dazu zählen etwa die durchschnittliche Spielzeit oder der Metascore.

Die Website ist tatsächlich ziemlich hilfreich. Die Spiele können etwa sortiert nach dem Meta- oder Userscore angezeigt werden. Es ist außerdem möglich, die Essential-Spiele ab dem Zeitpunkt eures Abo-Beginns zu inkludieren.

Derzeit beliebt auf Gamepro.de
1
Ihr dachtet, das Riesenpferd aus Zelda BotW ist groß? Dieses Pferd aus der echten Welt kommt da auf jeden Fall nah dran
von David Molke
2
"Master Laptop" wird von 12.000 Fans für seine 25 Anschlüsse und 2(!) Laufwerke gefeiert - das genaue Gegenteil des heutigen Slim-Trends
von David Molke
3
LEGO-Fan kauft Millennium-Falken auf Facebook, stellt fest dass 2000 Teile fehlen - LEGO gibt seltenen Fabrikfehler zu und schickt sie ihm
von Jonas Herrmann

Es gibt auch ein paar Vor- und Nachteile sowie eine Einschätzung zum Schwierigkeitsgrad der einzelnen Spiele. In den Kommentaren unter dem Post ist die Begeisterung entsprechend groß. Die Website wird als extrem nützlich bezeichnet, etwa um Games mit lokalem Koop zu finden.

Zudem gibt es zahlreiche Verbesserungsvorschläge für die Zukunft. So könnten etwa Trophäen-Informationen oder Subgenres hinzugefügt werden. So oder so ist die Seite aber schon jetzt ein wirklich praktisches Tool für alle Abonnent*innen.

Was haltet ihr davon? Habt ihr ein PS Plus-Abo?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Red Dead Redemption 2: Spieler findet nach 9 Story-Durchläufen neue Art, durch die Open World zu reisen - Kennt ihr diese Methode schon?   3     3

vor 6 Minuten

Red Dead Redemption 2: Spieler findet nach 9 Story-Durchläufen neue Art, durch die Open World zu reisen - Kennt ihr diese Methode schon?
Sony sollte dich einstellen - PlayStation-Fan baut eigene Website, mit der ihr einfacher PS Plus-Spiele finden und vergleichen könnt

vor 38 Minuten

"Sony sollte dich einstellen" - PlayStation-Fan baut eigene Website, mit der ihr einfacher PS Plus-Spiele finden und vergleichen könnt
Alle aktuellen Pokémon TCG Pocket-Events auf einen Blick - Diese Karten und Items könnt ihr euch verdienen   4     1

vor 2 Stunden

Alle aktuellen Pokémon TCG Pocket-Events auf einen Blick - Diese Karten und Items könnt ihr euch verdienen
Die große LEGO-Glaubensfrage: Sortiert ihr eure Teile vor oder Tüte auf und los?

vor 9 Stunden

Die große LEGO-Glaubensfrage: Sortiert ihr eure Teile vor oder Tüte auf und los?
mehr anzeigen