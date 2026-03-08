"Sony sollte dich einstellen" - PlayStation-Fan baut eigene Website, mit der ihr einfacher PS Plus-Spiele finden und vergleichen könnt

Ein PlayStation-Fan hat ein sehr praktisches Tool für PS Plus gebastelt.

Der Spiele-Katalog von PlayStation Plus Extra und Premium bietet ein paar echte Highlights. Leider ist es oft gar nicht so einfach, passende Spiele zu finden. Ein Fan war davon so genervt, dass er gleich eine komplette Website gebaut hat.

Die PS Plus-Website eurer Träume

Alle PS Plus-Abonnent*innen bekommen jeden Monat eine Auswahl an Games, die ohne zusätzliche Kosten gespielt werden können. Auf den Stufen Extra und Premium kommt auch noch der Zugriff auf einen umfangreichen Spielekatalog hinzu.

55:50 Banger oder Bruchlandung: Zwischen God of War Remake und der großen PlayStation-Leere

Autoplay

Dieser Spielekatalog ist auch das wichtigste Argument für die teureren Abostufen. Bei all den verfügbaren Spielen kann man aber schnell den Überblick verlieren. Sony bietet zwar sowohl auf der Konsole als auch im Browser und der App einen Überblick, der lässt aber in vielen Fällen zu wünschen übrig.

Dieser Meinung ist zumindest der Reddit-User "agigas". Er schreibt in einem neuen Post, dass er das Durchsuchen des Katalogs immer als unnötig mühsam und umständlich empfunden hat.

Aus genau diesem Grund fing er an, sich ein eigenes Tool zu basteln, das er jetzt in eine vollständige Website umgewandelt hat: PS Plus Explorer.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Die Seite bietet zahlreiche Filtermöglichkeiten, wird automatisch um neue Spiele ergänzt und steckt voller spannender Zusatzinfos zu den einzelnen Titeln. Dazu zählen etwa die durchschnittliche Spielzeit oder der Metascore.

Die Website ist tatsächlich ziemlich hilfreich. Die Spiele können etwa sortiert nach dem Meta- oder Userscore angezeigt werden. Es ist außerdem möglich, die Essential-Spiele ab dem Zeitpunkt eures Abo-Beginns zu inkludieren.

Es gibt auch ein paar Vor- und Nachteile sowie eine Einschätzung zum Schwierigkeitsgrad der einzelnen Spiele. In den Kommentaren unter dem Post ist die Begeisterung entsprechend groß. Die Website wird als extrem nützlich bezeichnet, etwa um Games mit lokalem Koop zu finden.

Zudem gibt es zahlreiche Verbesserungsvorschläge für die Zukunft. So könnten etwa Trophäen-Informationen oder Subgenres hinzugefügt werden. So oder so ist die Seite aber schon jetzt ein wirklich praktisches Tool für alle Abonnent*innen.

Was haltet ihr davon? Habt ihr ein PS Plus-Abo?